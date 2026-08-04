[지금지자체에서는] 서울관광재단, 비짓서울 '원클릭 여행 플랫폼'으로 개편 외

◇비짓 서울 홈페이지

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○서울관광재단이 외국인 관광객을 위한 서울 관광 플랫폼 '비짓서울(Visit Seoul)'을 전면 개편했다. 관광지 정보뿐 아니라 실시간 날씨와 대기질, 대중교통 길안내까지 한 화면에서 제공해 여행 편의성을 높였다.

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서울관광재단에 따르면 비짓서울은 영어를 비롯해 한국어·일본어·중국어(간체·번체)·러시아어·말레이어 등 7개 언어로 서울 관광 정보를 제공하는 공식 플랫폼이다. 지난해 방문 수는 800만회를 넘어섰다. 개편에서는 외국인 이용자 의견을 반영해 사용자 인터페이스(UI)를 전면 개선했다. 관광지 분류와 주요 정보를 직관적으로 배치해 가독성을 높였고, 기존 페이스북·엑스(X)·카카오톡에 더해 라인과 웨이보 공유 기능도 추가했다. 모바일 기기의 기본 공유 기능도 지원해 다른 앱으로 콘텐츠를 쉽게 전달할 수 있도록 했다.

관광지 상세 화면에는 실시간 여행 정보도 새롭게 추가됐다. 현재 날씨와 최고·최저기온, 미세먼지와 초미세먼지 농도, 통합대기환경지수를 한 번에 확인할 수 있으며, 폭염·한파·태풍 등 기상특보가 발효되면 관련 유의사항도 함께 안내한다. 대중교통 길안내 기능도 강화했다. 상세 화면의 '대중교통 길안내' 버튼을 누르면 현재 보고 있는 관광지가 목적지로 자동 설정돼 이동 경로를 바로 확인할 수 있다. 관광지 주변의 명소와 쇼핑, 축제·행사 정보도 함께 추천받을 수 있다. 서울관광재단은 하반기에는 이용률이 높은 '교통' 페이지와 여행 준비 정보를 제공하는 'Before You Go' 페이지도 순차적으로 개편해 비짓서울을 서울 관광 디지털 플랫폼으로 고도화할 계획이다. 김정현 서울관광재단 디지털마케팅팀 팀장은 "비짓서울은 정확하고 신뢰할 수 있는 서울 관광정보를 제공하며 꾸준한 이용을 이끌어내고 있다"며 "상반기 방한 외래관광객 1000만 명 돌파를 발판으로, 더 많은 외국인 관광객이 찾는 서울 대표 관광 플랫폼으로 비짓서울의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

◇울진군 '왕피천유역 생태·경관보전지역' 모습.

○울진군이 왕피천유역의 체계적인 보호와 지속가능한 관리를 위해 12월 31일까지 2026년도 하반기 주민감시원을 운영한다.

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울진군에 따르면 하반기 주민감시원은 총 40명으로 구성, 생태·경관보전지역 내 7개 감시초소에 분산 배치된다. 주민감시원은 보전지역 내 불법행위 감시 및 환경훼손 행위 신고, 환경 정화 활동, 탐방객 안내 및 계도 등 생태계 보전의 최일선에서 자연환경을 지키는 역할을 담당한다. 주민감시원은 지역 주민으로 구성되며, 관계기관과 긴밀한 협조체계를 유지하여 각종 불법행위에 신속히 대응할 계획이다.

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울진군은 주민감시원 운영을 통해 왕피천유역의 우수한 생태환경을 체계적으로 보전하고, 지역 주민에게 안정적인 일자리를 제공하는 동시에 지역민의 환경보전 의식을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 황이주 울진군수는 "왕피천유역은 국내 최대 규모의 생태·경관보전지역으로 미래세대에 온전히 물려주어야 할 소중한 자연유산"이라며 "주민감시원과 함께 지속적인 감시와 보호활동을 추진해 생태계 보전에 최선을 다하고, 사람과 자연이 공존하는 지속가능한 환경 조성에 앞장서겠다"라고 말했다.

○전북특별자치도가 도지사와 도민이 직접 만나 지역 현안과 정책을 논의하는 '열린 도지사실'을 운영한다. 민선 9기 도정 운영 기조인 '도민 주권'과 열린 행정을 실현하기 위해 마련됐다.

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전북도에 따르면 9월 2일 오후 2시부터 도청 1층 열린소통 공간에서 '열린 도지사실'을 시범 운영한다. 열린 도지사실은 도민이 정책 제안과 생활 불편, 지역 현안 등을 직접 설명하면 도지사가 의견을 듣고 대화하는 방식으로 진행된다 .참여 신청은 오는 8월 7일까지다. 전북도청 홈페이지를 통해 온라인으로 접수가 가능하며, 전북에 주소를 둔 도민이면 누구나 신청할 수 있다.

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전북도는 신청 내용을 검토해 15명 안팎의 참가자를 선정할 예정이다. 신청 대상은 정책 제안과 제도 개선, 지역 현안, 생활 불편 등 도정과 관련된 사항이다. 인사 청탁이나 계약·인허가 등 사적 이익을 위한 내용, 재판이나 수사가 진행 중인 사안, 단순 비방이나 정치적 주장 등은 제외된다. 전북도는 시범 운영 결과를 바탕으로 운영 방식을 보완해 '열린 도지사실'을 정례화하는 방안도 검토할 계획이다.

김선경 전북도 소통기획과장은 "도민 의견이 실제 정책으로 이어질 수 있도록 후속 관리까지 강화하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com