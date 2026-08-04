'몰아서 운동'도 효과 있다…"주 1회 고강도 운동, 내장지방 감소 확인"

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[스포츠조선 장종호 기자] 1주일에 단 한 번 고강도 인터벌 운동(HIIT)을 해도 여러 차례 나눠 운동하는 것과 비슷한 수준으로 체지방과 복부지방을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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홍콩대학교 연구진은 복부비만이 있는 성인을 대상으로 주 1회 고강도 인터벌 운동과 주 3회 동일한 운동 프로그램을 비교한 결과, 체지방 감소와 심혈관 건강 개선 효과가 큰 차이를 보이지 않았다고 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)'를 통해 발표했다.

연구진은 복부비만 성인 315명을 두 그룹으로 나눠 실험을 진행했다. 한 그룹은 러닝머신에서 주 1회 75분 동안 운동했고, 다른 그룹은 같은 75분의 운동을 주 3회, 회당 25분씩 나눠 실시했다.

운동 프로그램은 4분간 최대 강도의 운동과 3분간 휴식을 반복하는 방식으로 구성됐다. 주 3회 그룹은 한 번에 25분씩 운동했으며, 주 1회 그룹은 같은 운동을 하루에 세 차례 실시하고 세트 사이에 15~30분 휴식을 취했다.

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연구진은 실험 시작 전과 4개월 후, 8개월 후에 참가자들의 체지방량과 체지방률, 허리둘레를 측정했다.

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그 결과, 4개월이 지난 시점에서 두 그룹 모두 체지방이 유의미하게 감소했다. 주 1회 운동 그룹은 평균 2.6%, 주 3회 운동 그룹은 평균 3.5%의 체지방 감소를 기록했다. 연구진은 감소 폭에는 다소 차이가 있었지만 통계적으로 운동 빈도보다 총 운동량이 더 중요한 요인이라는 점을 시사했다고 설명했다.

8개월째에는 체지방 감소 속도가 다소 둔화됐지만 두 그룹 모두 허리둘레는 계속 줄어들었다. 허리둘레 감소는 내장지방이 줄어들고 있다는 중요한 지표로 평가된다.

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내장지방은 복부 장기 주변에 축적되는 지방으로 심혈관질환과 제2형 당뇨병, 지방간, 고혈압은 물론 만성 염증성 질환과도 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있다.

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연구진은 "주 1회의 고강도 인터벌 운동도 충분히 체지방과 복부지방을 줄일 수 있는 효과를 보였다"고 밝혔다.

다만 다른 전문가들은 고강도 운동을 과도하게 반복할 경우 스트레스 호르몬인 코르티솔 분비가 증가해 피로감이 심해지고 활동량 감소나 체온 저하, 오히려 체중 증가로 이어질 가능성도 있는 만큼 개인의 체력에 맞춰 적절한 강도로 실시해야 한다고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com