K-뷰티 '바캉스 마케팅'…현대홈쇼핑, 제주 우도서 편집숍 코아시스 팝업스토어 운영

◇4일 제주시 우도면에 위치한 문화예술단지 '훈데르크바서파크' 내 카페 공간(훈데르트윈즈)에 마련된 현대홈쇼핑 뷰티 편집숍 '코아시스(Coasis)' 팝업스토어에서 직원들이 상품을 소개하고 있다.사진제공=현대홈쇼핑

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여름 휴가철을 맞아 휴가지를 찾아가는 K-뷰티 '바캉스 마케팅'이 한창이다.

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현대홈쇼핑은 오는 31일까지 제주시 우도면에 위치한 휴양형 문화예술단지 '훈데르트바서파크' 내 카페 공간(훈데르트윈즈)에서 자체 뷰티 편집숍 코아시스 팝업스토어를 운영한다.

훈데르트바서파크는 프리미엄 숙박 시설과 미술관, 카페, 산책로 등을 갖춘 제주 대표 관광 명소로, 연간 약 15만명이 이용하고 있다.

휴가철 관광 명소로 고객 접점을 확대하기 위해 마련된 이번 팝업스토어에서는 중소 뷰티 브랜드 22개사의 여름 시즌 특화 상품 45종을 만나볼 수 있다. '센텔리안 마데카 크림', '마마슈 선인장 선스틱, '쟈스더마 PDRN 슈퍼 리프팅 앰플 20000' 등이 대표상품이다. 현대홈쇼핑은 팝업 매장 방문객에게 '세인트프랑 로얄 레드 콜라겐 겔 마스크'(1매)를 증정하고, 3만원 이상 구매 고객에게는 우도 레터링이 들어간 리유저블백을 제공한다.

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한편 제주 관광객 중 외국인 비중이 22%를 돌파하며 지속적으로 비중이 확대되는 추세다. 제주도관광협회에 따르면, 7월 22일 기준 올해 제주 관광객 증가율은 5.2%였지만, 외국인 관광객 증가율은 15.8%에 달하는 것으로 잠정 집계됐다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com