네이버웹툰, 인기 IP 릴레이 팝업 운영…'우리 길드 아이돌' 첫 주자

네이버웹툰 릴레이 팝업스토어 첫번째 IP 우리 길드 아이돌. 사진제공=네이버웹툰

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네이버웹툰이 인기 웹툰 지식재산권(IP)을 오프라인에서 즐길 수 있는 릴레이 팝업스토어를 운영한다.

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팝업스토어는 서울 용산 아이파크몰 3층 도파민스테이션에서 오는 12월까지 운영되며, 인기 웹툰 IP를 순차적으로 선보이는 방식으로 진행된다. 독자들이 작품 속 세계관과 캐릭터를 오프라인에서도 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

첫 번째 팝업은 웹툰 '우리 길드 아이돌'을 기반으로 한 '달무리 : Offline Guild Room'으로, 8월 1일부터 28일까지 열린다. 작품 속 길드원들이 모이는 '길드룸'을 현실 공간으로 구현했으며, 팬들이 작품의 분위기를 생생하게 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

현장에서는 봉제 인형과 캔배지, 모니터 스탠드 등 총 44종의 신규 MD를 비롯해 팝업 한정 포토카드 12종, 단행본 등을 판매한다. 구매 특전과 주차별 현장 이벤트, 팬 메시지를 활용한 전시 콘텐츠도 마련해 다양한 즐길 거리를 제공한다.

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이번 릴레이 팝업은 웹툰 감상 경험을 오프라인으로 확장하고 작품과 팬덤의 접점을 넓히기 위해 마련됐다. 독자들은 굿즈 구매와 체험형 이벤트에 참여하며 작품을 새로운 방식으로 즐길 수 있고, 작품 역시 플랫폼 밖에서 팬들과 만나는 기회를 넓히게 된다.

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네이버웹툰은 앞으로 '시든 꽃에 눈물을', '내가 키운 S급들' 등 다양한 인기 웹툰 IP를 활용한 팝업을 순차적으로 선보일 계획이다. 작품별 세계관과 팬덤 특성에 맞춘 MD와 체험 콘텐츠도 함께 공개할 예정이다.

김신형 네이버웹툰 IP 사업 총괄은 "웹툰 IP는 매력적인 캐릭터와 세계관, 강한 팬덤을 바탕으로 다양한 방식의 경험으로 확장될 수 있는 콘텐츠"라며 "독자들이 좋아하는 작품을 더욱 가까이에서 즐기고 웹툰 IP의 가능성을 지속적으로 넓혀가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com