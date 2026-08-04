"스파이더맨도 못 막았다"…영화 상영 중 '방귀 냄새'에 대피 소동

AI 생성 이미지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '스파이더맨' 속 악당보다 강력한 '냄새 공격'이 극장을 덮쳤다.

Advertisement

콜롬비아의 한 극장에서 영화 상영 도중 관객이 내뿜은 심한 방귀 냄새 때문에 수백 명의 관객이 대피하는 황당한 일이 벌어졌다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 2일(현지시각) 콜롬비아 카르타헤나의 한 쇼핑센터 내부에 있는 영화관에서 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이(Spider-Man: Brand New Day, 스파이더맨 4)' 상영 중 한 관객이 심한 악취를 유발하는 방귀를 배출했다.

밀폐된 상영관 안에 냄새가 빠르게 퍼지자 관객들은 불쾌감을 호소하며 자리에서 일어나기 시작했다.

Advertisement

일부 관객들은 냄새를 견디지 못하고 상영관 밖 복도로 이동했다.

Advertisement

상영 자체가 취소되지는 않았지만, 많은 관객은 악취 때문에 영화 마지막 장면과 엔딩 크레딧을 보지 못한 채 극장을 떠난 것으로 전해졌다.

문제의 '냄새 공격'을 일으킨 관객의 신원은 밝혀지지 않았다. 일부에서는 장난으로 악취 폭탄을 터뜨린 것이 아니냐는 의혹도 제기됐지만, 실제로 화장실에 갈 시간을 놓친 단순한 생리 현상이었을 가능성도 거론됐다.

Advertisement

현지 네티즌들은 해당 관객을 향해 "예의가 없다. 다만 얼마나 냄새가 심했길래 관람객 전체가 대피할 정도인가", "도대체 무엇을 먹은 것인지 궁금하다", "이번 영화의 진짜 빌런" 등의 반응을 보였다.

Advertisement

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 역대급 흥행 실적을 이어가고 있다.

해외 시장을 포함한 전 세계 개봉 첫 주말 수입은 약 9억 3200만 달러(약 1조 3300억원)로 집계됐다.

글로벌 오프닝 기준으로 보면 약 12억 2000만 달러를 벌어들인 '어벤져스: 엔드게임'에 이어 역대 두 번째로 높은 성적표다.

국내에서도 여름 관객 몰이 중이다. 지난달 29일 개봉한 이후 8월 3일까지 누적 관객 378만명을 기록, 6일 연속 박스오피스 정상을 지키고 있다.

한편 전문가들은 이번 사건처럼 극심한 악취를 동반한 방귀가 단순한 음식 때문일 수도 있지만, 반복적으로 발생하거나 일상생활에 영향을 줄 정도라면 장 건강 이상 신호일 수 있다고 설명한다.

방귀 냄새는 주로 장내 세균이 음식물을 분해하는 과정에서 만들어지는 황화수소, 암모니아, 인돌, 스카톨 등 가스 성분 때문에 발생한다. 특히 단백질이나 유황 성분이 많은 음식을 섭취하면 냄새가 강해질 수 있다.

냄새가 심한 방귀를 유발할 수 있는 대표적인 원인으로는 육류·달걀·유제품 과다 섭취, 콩류와 양배추 등 가스 생성 식품 섭취, 장내 미생물 불균형 등이 꼽힌다.

또한 과민성장증후군(IBS), 유당불내증, 소장세균 과증식, 염증성 장질환(크론병·궤양성 대장염), 장내 감염 또는 소화 장애 등이 있을 경우에도 방귀 냄새가 심해질 수 있다.

전문가들은 방귀 냄새 자체만으로 질병을 판단할 수는 없지만, 갑작스러운 변화와 함께 체중 감소, 혈변, 지속적인 복통, 설사 등이 동반된다면 의료진 상담이 필요하다고 조언한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com