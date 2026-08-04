"11살에 SNS 시작, 성적 6개월 뒤처진다" 충격 연구 결과

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 어린 나이에 소셜미디어(SNS)를 시작한 아이일수록 학업 성취도가 눈에 띄게 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 특히 만 11세 무렵부터 SNS를 사용한 학생들은 15~16세가 됐을 때 일부 과목에서 약 6개월가량 학업이 뒤처지는 수준의 성적을 보인 것으로 나타났다.

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이탈리아 밀라노비코카대학교 연구진은 이탈리아 학생 5227명을 대상으로 SNS 계정을 처음 만든 시기와 이후 학업 성취도를 비교·분석한 결과 이 같은 연관성을 확인했다고 국제학술지 '네이처 인간 행동(Nature Human Behaviour)'에 발표했다.

연구진은 학생들의 SNS 이용 습관과 함께 이탈리아어, 영어, 수학 성적을 분석했다. 그 결과 14~15세에 SNS를 처음 이용한 학생들보다 11~12세에 계정을 만든 학생들이 15~16세가 됐을 때 이탈리아어와 수학 성적이 유의미하게 낮았다. 연구진은 그 차이가 학교 교육으로 환산하면 약 6개월 정도의 학습 격차에 해당한다고 설명했다.

반면 영어 성적에서는 뚜렷한 차이가 나타나지 않았다. 연구진은 온라인상에 영어 콘텐츠가 풍부한 만큼 SNS 이용 과정에서 자연스럽게 영어를 접하며 비공식적인 학습 효과가 나타났을 가능성이 있다고 분석했다.

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또한 연구진은 어린 시기의 SNS 사용이 학습 집중력을 떨어뜨릴 수 있다고 지적했다. 스마트폰을 반복적으로 확인하는 습관과 과도한 SNS 이용, 부모의 관리 부족 등이 수업 집중과 학습 능력을 저해했을 가능성이 있다는 것이다.

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연구진은 "어린 시기의 SNS 이용이 학업 성취도에 부정적인 영향을 미친다는 설득력 있는 근거를 확인했다"며 "아동이 SNS의 다양한 자극을 스스로 조절할 수 있을 만큼 인지적으로 충분히 성숙하기 전까지는 이용을 늦추는 정책이 도움이 될 수 있다"고 밝혔다.

연구진은 기존 연구들도 SNS 과다 사용이 수면의 질 저하와 집중력 감소, 대면 소통 감소와 관련이 있다고 보고해 왔다고 소개했다.

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다만 이번 연구에서는 SNS 이용 시기와 학생들의 전반적인 행복감이나 정신적 웰빙 사이에는 뚜렷한 연관성이 확인되지 않았다.

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일부 전문가들은 이번 연구를 지나치게 단정적으로 해석해서는 안 된다고 지적했다. 이번 연구는 특정 시점의 데이터를 분석한 관찰 연구인 만큼 SNS가 성적 저하를 직접 초래했다고 인과관계를 입증한 것은 아니라는 것이다.

가정환경이나 부모의 교육 수준, 경제적 여건, 학생의 성격 등 다양한 요인이 어린 나이에 SNS를 시작하는 것과 낮은 학업 성취도 모두에 영향을 미쳤을 가능성도 배제할 수 없다고 전문가들은 설명했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com