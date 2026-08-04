'자동차손해배상 보장법 시행령 개정안' 9월 10일 시행…교통사고 경상환자 8주 초과 치료 필요성 검토 절차 신설

자료=국토교통부

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국토교통부는 '자동차손해배상 보장법 시행령 개정안'이 4일 국무회의를 통과해 다음 달 10일 시행된다고 밝혔다.

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이번 시행령은 일부 '나이롱 환자'에게 과도하게 지급됐던 보험금 누수를 방지하기 위하여 마련됐다. 내달 9일 이후 교통사고를 당한 염좌·타박 등의 경상환자가 8주를 초과해 치료를 받고자 하는 경우, 자동차손해배상진흥원(이하 자배원) 내 전문 의료인의 치료 필요성 검토를 거쳐야 한다. 환자가 진단서 등 검토 서류를 제출하면, 보험회사와 자동차 공제조합은 자배원에 검토를 요청하고, 자배원은 검토 결과를 환자와 보험회사·공제조합에 통보한다. 만약 환자가 검토 결과에 이의가 있으면, 다시 한번 전문 의료인이 심의할 수 있도록 정부위원회에 신청할 수 있다.검토 대상은 경상환자 중 염좌와 타박상을 입은 환자로 한정하며, 임산부와 만 7세 이하의 영유아는 검토 절차 없이 계속 치료받을 수 있다.

국토부는 이번 제도개선으로 과잉 진료에 따른 불필요한 보험금 지출이 줄고 보험 가입자 부담이 덜어질 것으로 기대했다. 아울러 경험 많은 의료인의 검토를 통해 기존 진료에서 미처 발견하지 못한 상병 추가 치료도 가능할 것으로 내다봤다.

한편, 검토 서류 발급 비용과 검토가 완료될 때까지의 치료비(지연되는 경우도 포함)는 보험사와 공제조합이 부담하기로 했다. 치료 연장을 위한 진단서 발급 비용도 공제조합이 부담할 예정이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com