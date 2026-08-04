'여자친구 살인' 올림픽 스타, 출소 후 의외의 직업 구했다

사진출처=피스토리우스 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 여자친구를 살해해 교도소에 수감됐던 전 패럴림픽 선수 오스카 피스토리우스(39)가 출소 후 새로운 직업을 얻은 것으로 알려졌다.

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전 세계 장애인 스포츠의 상징으로 불렸던 남아프리카공화국 출신 피스토리우스는 최근 음향 관련 업체에서 일하는 것으로 전해졌다.

뉴스닷컴 등 외신들에 따르면 피스토리우스는 2013년 2월 14일(현지시각) 남아프리카공화국 프리토리아에 있는 자신의 집에서 모델인 여자친구 리바 스틴캠프를 총으로 살해했다. 그는 잠긴 욕실 문 너머로 총 네 발을 발사했고, 스틴캠프는 머리와 엉덩이, 팔 등에 총상을 입고 숨졌다.

당시 피스토리우스는 "집에 침입자가 들어온 줄 알았다"고 주장했지만 법원은 이를 받아들이지 않았다. 그는 2015년 항소심에서 기존 과실치사 판결이 뒤집히며 살인죄가 인정됐고, 최종적으로 징역 13년 5개월을 선고받았다.

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이후 그는 2024년 1월 가석방으로 출소했으며, 형이 종료되는 2029년까지 엄격한 보호관찰 조치를 받고 있다.

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가석방 기간 동안 그는 새로운 직업을 구하거나 주소를 변경할 경우 당국에 보고해야 하며, 분노 조절 치료와 성폭력 예방 관련 교육에도 참여해야 하는 것으로 알려졌다.

한때 피스토리우스는 장애인 스포츠 역사에 이름을 남긴 스타였다. 그는 두 다리를 절단한 장애를 극복하고 패럴림픽에서 금메달 6개를 획득했으며, 2012년 런던올림픽에서는 양쪽 다리가 절단된 선수로는 최초로 올림픽 무대에 출전하며 세계적인 주목을 받았다.

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하지만 여자친구 살해 사건 이후 그의 이미지는 완전히 추락했다. 스포츠계 영웅에서 살인자로 전락하며 국제적인 비판을 받았고, 출소 후에도 공개적인 활동은 거의 하지 않고 있다.

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현재 피스토리우스는 삼촌과 함께 남아프리카공화국 프리토리아 워터클루프의 한 주택에서 생활하는 것으로 알려졌다.

또한 해당 지역의 한 음향 엔지니어링 회사에서 일하고 있는 것으로 전해졌다. 다만 구체적인 직책과 업무 내용은 확인되지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com