대한항공, 와인즈 온 더 윙 2026 5개 부문 수상…기내 와인 서비스 경쟁력 입증

Advertisement

Advertisement

대한항공의 기내 와인 서비스 평가에서 경쟁력을 입증했다.

Advertisement

4일 대한항공에 따르면 최근 지난 1일(현지시간) 프리미엄 비즈니스 여행 전문 매거진 '글로벌 트래블러(Global Traveler)'가 주최한 '와인즈 온 더 윙(Wines on the Wing) 2026'에서 총 5개 부문(1위 1개, 2위 2개, 3위 2개)을 수상했다. 와인즈 온 윙은 매년 세계 주요 항공사의 상위 클래스 기내 와인을 대상으로 최고의 와인 리스트를 선정하는 세계적인 경연대회로 올해 20회를 맞았다. 올해는 지난 2월 기준 세계 주요 항공사의 기내 와인을 대상으로 국제 와인 전문가들이 블라인드 테이스팅을 진행해 총 20개 부문의 수상작을 선정했다.

대한항공은 '최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트(Top International Business Class Wines on the Wing)' 부문에서 1위를 차지했다.

다양한 국가와 스타일의 와인을 균형 있게 구성하고, 기내 환경과 기내식에 최적화된 와인 리스트를 선보인 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다. 대한항공이 일등석에서 서비스하는 와인 리스트는 '최우수 퍼스트 클래스 기내 와인 리스트(Top International First Class Wines on the Wing)' 부문에서 2위를 차지했다. 프레스티지석에서 서비스하는 화이트 와인 '장 마르크 브로카 샤블리 프리미에 크뤼 몽 드 밀리외(Jean-Marc Brocard Chablis Premier Cru Mont de Milieu) 2023'는 '최우수 비즈니스 클래스 화이트 와인(Top White Wines International Business Class)' 부문 2위에 올랐다. 대한항공의 일등석 샴페인 '크룩 그랑 뀌베(Krug Grande Cuv?e) 172 에디션'은 '최우수 퍼스트 클래스 스파클링 와인(Top Sparkling Wines International First Class)' 부문에서, 일등석 화이트 와인 '레반틴 힐 에스테이트 샤르도네(Levantine Hill Estate Chardonnay) 2020'는 '최우수 퍼스트 클래스 화이트 와인(Top White Wines International First Class)' 부문에서 각각 3위를 차지했다.

Advertisement

대한항공은 "세계 각국의 우수한 와인을 지속적으로 발굴하는 한편, 차별화된 기내 서비스와 고객 경험을 바탕으로 고객 만족도를 높여 나갈 계획"이라고 밝혔다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com