SK하이닉스, 샌드디스크와 HBF 표준 공개…AI 메모리 생태계 확대 박차

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SK하이닉스가 샌디스크와 함께 차세대 AI 메모리 기술인 HBF(High Bandwidth Flash)의 표준 규격을 공개, AI 인프라 시장 공략에 속도를 낸다.

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S4일 K하이닉스에 따르면 이날(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에서 개막한 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 샌디스크와 공동 개발한 HBF 표준 규격을 공개했다. 지난해 8월 양사가 표준화 협력을 시작한 데 이어 올해 2월 HBF 컨소시엄을 출범한 지 약 6개월 만에 첫 결과물을 내놓은 것이다. HBF는 HBM과 SSD 사이에 놓이는 새로운 메모리 계층이다. HBM처럼 데이터를 빠르게 주고받으면서도, 낸드를 기반으로 해 용량을 크게 키울 수 있다. AI 추론이 확산되며 다뤄야 할 데이터가 급격히 늘어난 상황에서, 대역폭과 용량 확장성을 동시에 잡을 수 있는 기술로 주목받고 있다.

이번에 공개한 표준 규격은 낸드 다이를 8단과 16단으로 적층하는 구조를 기반으로 최대 512GB 용량을 지원한다. 대역폭은 약 0.4TB/s부터 최대 3.0TB/s까지 세 단계로 규격화했다. 반도체 칩 연결 표준인 UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express)를 채택해 GPU와 CPU 등 다양한 프로세서와 호환성도 확보했다.

표준 규격은 세계 최대 개방형 데이터센터 기술 협력체인 OCP(Open Compute Project)를 통해 공개돼 특정 기업이 아닌 업계 전체가 활용할 수 있는 개방형 표준으로 운영된다. 현재 HBF 컨소시엄에는 구글과 AI 반도체 기업 텐스토렌트가 참여하고 있으며, SK하이닉스는 이를 기반으로 생태계 확대에 나설 계획이다.

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SK하이닉스는 FMS(Future of Memory and Storage) 2026에서 AI 시대 메모리 구조 변화를 제시한다. 행사 첫날인 4일에는 김천성 Solution개발 부문장과 강욱성 차세대 상품기획 담당이 '에이전틱 AI 시대의 계층형 메모리 기반 AI 인프라 구현'을 주제로 공동 기조연설을 진행한다. 단일 메모리만으로는 AI 시스템의 성능 요구를 충족하기 어려운 만큼, 여러 종류의 메모리를 계층적으로 활용하는 '계층형 메모리(Tiered Memory)' 아키텍처의 필요성을 소개할 예정이다. 6일에는 구글 딥마인드와 샌디스크 관계자들이 함께 참여하는 패널 토론도 열린다. 'HBF로 메모리 월(Memory Wall)을 넘다'를 주제로 AI 인프라의 메모리 구조 변화와 HBF의 역할을 논의한다.

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SK하이닉스는 이번 전시에서 순조롭게 개발을 진행 중인 10세대(V10) 375단 4D 낸드의 웨이퍼와 제품을 처음으로 소개한다. 375단 4D 낸드는 이전 세대보다 전력 대비 성능을 2.5배 높인 것이 특징이다. SK하이닉스는 내년 초 이를 적용한 고성능·고용량 eSSD 양산에 들어갈 계획이다.

김천성 부문장은 "HBF를 통해 메모리와 스토리지 간 경계를 확장하고, 시스템 전반의 효율을 높이는 새로운 아키텍처 구현에 기여하겠다"고 말했다

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com