KT-연세의료원, AI 활용 의료 데이터 고도화 협력

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KT가 연세의료원과 AI를 활용한 의료 데이터 고도화에 나선다. 의료 혁신과 미래경쟁력 확보를 위한 일환이다.

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4일 KT에 따르면 연세의료원과 의료 데이터 활용 기반을 강화하고 대한민국 의료의 미래 경쟁력을 높이기 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 협약을 바탕으로 의료 데이터 표준화 기반 확대, 데이터 활용 인프라 고도화, AI 기반 의료 서비스 적용 방안 연구, 의료 데이터 활용 활성화를 위한 중장기 협력 체계 구축에 나선다.

최근 AI 기술이 빠르게 발전하면서 진료 기록, 검사 결과, 의료 영상, 연구 데이터 등 병원이 보유한 방대한 의료 데이터의 가치가 더욱 높아지고 있다. 그러나 의료 데이터는 형태와 구조가 다양해 AI가 바로 활용하기 어려운 경우가 많다.

KT는 AX 플랫폼 역량을 바탕으로 의료 데이터를 AI가 분석·활용할 수 있는 디지털 자산으로 전환하고, 이를 안전하게 활용할 수 있는 기반을 구축에 나선다. 의료기관이 보유한 데이터를 고품질 AI 자산으로 활용할 수 있도록 지원하고, 미래 의료 서비스 모델 개발을 촉진할 예정이다. 연세의료원은 실제 의료 현장의 경험과 전문성을 바탕으로 의료 데이터 활용 요구사항을 제시하고 의료진 중심 활용 방안을 검토한다.

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양사는 단순 업무 협력을 넘어 의료 서비스 혁신을 위한 연구 과제도 발굴, 국내 의료 AI 생태계 발전을 선도한다는 계획이다.

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김봉균 KT 부사장(Enterprise부문장)은 "AI의 경쟁력은 결국 데이터에서 시작된다"며, "연세의료원과 함께 대한민국 의료 AI 생태계 발전과 의료 서비스 혁신을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com