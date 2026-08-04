동국제약 더마 브랜드, 잇단 현대백화점 클린뷰티 편집숍 '비클린' 입점…지난달 '마데카파마시아'이어 '루온셀'도 채널 확대

◇현대백화점 목동점 '비클린' 매장에 입점한 동국제약 '루온셀'. 사진제공=동국제약

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동국제약 '루온셀(LUONCELL)'이 현대백화점의 클린뷰티 편집숍 '비클린(Be CLEAN)' 목동점에 입점했다.

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동국제약은 앞서 더마 리페어 브랜드 '마데카파마시아'를 지난달 비클린 더현대 서울과 현대백화점 목동점에 입점시킨 바 있다.

루온셀은 '빛(LUX)과 온(ON)기를 피부(CELL)에 전한다'는 뜻을 담은 더마 비건 코스메틱 브랜드다.

이번에 루온셀이 입정한 웰니스 기반 클린뷰티 편집숍 비클린은 성분 안전성과 브랜드 철학, 지속가능성 등을 기준으로 엄격한 기준에 따라 입점 브랜드를 선정하는 것으로 알려져 있다.

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비클린 매장에서는 약 8억개의 엑소좀을 함유한 '셀바이옴 에센스'와 출시 한 달 만에 2026년 화해 시트마스크 모공 효능·효과 부문에서 1위를 차지한 '하이리프트 겔마스크'를 만나볼 수 있다. 또한, 2중 튜브를 적용해 피부 진정 및 보습을 한 번에 케어할 수 있는 '듀얼 아쿠아 크림', 식물성 PDRN을 10% 고함량으로 함유한 'PDRN 세럼', 활성 비타민C를 식물성 캡슐 안에 넣어 피부에 직접 적용될 수 있게 개발한 '비타씨 세럼'도 구매 가능하다.

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동국제약 마케팅 담당자는 "클린뷰티와 가치 소비를 제안하는 비클린과 루온셀의 브랜드 방향성이 맞닿아 이번 입점이 성사됐다"며, "이번 입점을 통해 소비자들이 루온셀을 직접 만나볼 수 있는 기회가 더욱 넓어진 만큼, 이를 첫 단추로 향후 오프라인 채널을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com