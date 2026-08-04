기업 대상 보안 사업 강화 'LG유플러스'…파고네트웍스 인수 'MDR 사업' 강화

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LG유플러스가 기업 대상 보안 사업 경쟁력 강화에 나선다. 국내 MDR(Managed Detection & Response) 전문기업 파고네트웍스를 인수했다. MDR의 시장 성장성에 주목, 시장 주도권을 확보한다는 방침이다.

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4일 LG유플러스에 따르면 MDR은 기업의 보안 환경을 24시간 모니터링하며 사이버 위협을 탐지·분석하고 대응하는 서비스다. 기존 보안 솔루션이 위협 탐지에 초점을 맞췄다면, MDR은 전문 인력이 실제 보안 이벤트를 분석하고 대응까지 수행한다. LG유플러스는 파고네트웍스 인수를 통해 인텔리전스와 대응 노하우를 활용해 내부 보안 대응 체계를 고도화하고 선제적인 보안 역량 강화에 나설 계획이다. 파고네트웍스는 자체 보안 운영 플랫폼 '딥액트(DeepACT)'를 기반으로 금융·제조·IT 등 다양한 산업군에 MDR 서비스를 제공하는 국내 보안 전문기업으로 말레이시아와 필리핀 등 동남아시아 7개국에도 진출해 있다.

LG유플러스는 파고네트웍스 인수를 계기로 인증·네트워크·관제·위협 대응을 아우르는 통합 보안 체계를 구축할 방침이다. 기존에 제공해온 'U+프리미엄 보안관제', 양자내성암호(PQC) 기반 통합 인증 서비스 '알파키(AlphaKey)', 클라우드 기반 보안 서비스 'U+SASE' 등에 MDR 역량을 더해 보안 구축부터 운영, 대응까지 아우르는 서비스를 제공한다는 구상이다.

MDR 시장은 성장 가능성이 높은 편에 속한다. 글로벌 시장조사업체 딥마켓인사이트는 세계 사이버보안 시장 규모가 2025년 2606억달러에서 2034년 9169억달러로 성장할 것으로 전망했다. 국내 시장도 같은 기간 28억9000만달러에서 98억9000만달러로 연평균 14.7% 성장할 것으로 예상된다.

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권용현 LG유플러스 엔터프라이즈부문장(부사장)은 "파고네트웍스 인수는 기업 고객에게 보다 완성도 높은 보안 서비스를 제공하고 LG유플러스의 보안 대응 역량을 한 단계 높이기 위한 결정"이라며 "보안 투자와 역량 강화를 지속해 신뢰받는 보안 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com