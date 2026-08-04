"순항 중 갑자기 고도 100m 뚝"…여객기 난기류로 12명 부상

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국 푸껫에서 인도 델리로 향하던 에어인디아 여객기가 4일(현지시각) 비행 도중 강한 난기류를 만나 일시적으로 고도가 급변하는 사고가 발생했다.

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다행히 항공기는 무사히 착륙했으며, 심각한 인명 피해는 발생하지 않았다.

에어인디아는 이날 성명을 통해 "푸껫을 출발해 델리로 향하던 AI2379편이 순항 중 난기류로 인해 순간적인 고도 변화를 겪었다"고 밝혔다. 이후 비행기는 목적지인 델리 인디라 간디 국제공항에 안전하게 도착했다.

타임스오브인디아 등 인도 매체들에 따르면 난기류를 맞은 비행기는 고도가 약 100m 급하강한 것으로 알려졌다.

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이 사고로 10명의 승객과 2명의 승무원이 가벼운 부상을 입은 것으로 전해진다.

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에어인디아 대변인은 "승객과 승무원의 안전과 복지는 회사의 최우선 가치"라며 "피해를 입은 승객들에게 필요한 모든 지원을 제공하고 있으며, 관계 당국의 조사에도 적극 협조하고 있다"고 밝혔다.

현재 사고 원인에 대한 조사가 진행 중이며, 항공사는 조사 결과에 따라 추가 정보를 공개할 예정이다.

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최근 전 세계적으로 기후 변화의 영향으로 상공의 난기류 발생 빈도와 강도가 증가하고 있다는 연구 결과가 잇따르면서 항공 안전에 대한 우려도 커지고 있다.

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항공 전문가들은 순항 중이라도 갑작스러운 청천난기류(Clear Air Turbulence)가 발생할 수 있는 만큼 좌석에 앉아 있을 때는 안전벨트를 항상 착용하는 것이 가장 효과적인 부상 예방법이라고 조언한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com