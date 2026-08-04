가슴 통증 환자 '운동부하심전도검사' 성별 격차 규명

[스포츠조선 장종호 기자] 가슴 통증(흉통)이 있어 심장을 검사할 때는 침습적인 관상동맥조영술에 앞서 운동부하심전도검사와 같은 비침습적 기능검사를 먼저 시행하는 것이 권고된다.

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운동부하심전도검사는 널리 보급되어 있고 비용 부담이 적으며, 단순히 혈관이 좁아진 정도뿐 아니라 실제로 심장에 허혈이 발생하는지를 함께 평가할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 실제 진료 현장에서 이 검사가 얼마나, 또 어떤 환자에게 시행되고 있는지에 대한 근거는 부족했다.

최근 고려대학교 안암병원 순환기내과 유하영·박성미 교수 연구팀(제1저자 유하영 교수, 교신저자 박성미 교수)은 흉통 환자에서 관상동맥조영술 전 운동부하심전도검사의 실제 활용 실태와 성별 차이를 국내 대규모 다기관 자료를 통해 규명했다.

연구팀은 국내 18개 심혈관센터가 참여한 한국 여성 흉통 레지스트리(KoROSE)에 2013년부터 2023년까지 등록된 환자 중, 가슴 통증(흉통)으로 선택적 관상동맥조영술을 받은 2517명을 분석했다. 환자의 연령 중앙값은 64세였으며, 여성은 전체의 62.5%였다. 연구팀은 관상동맥조영술 전 운동부하심전도검사를 시행한 비율과 이에 영향을 미치는 환자 요인을 함께 살펴봤다.

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연구 결과, 관상동맥조영술을 받은 환자 중 사전에 운동부하심전도검사를 시행한 경우는 전체의 58.4%에 그쳐, 비침습적 기능검사가 충분히 활용되지 못하고 있는 것으로 나타났다.

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특히 검사 시행에는 뚜렷한 성별 차이가 확인됐다. 운동부하심전도검사 시행률은 남성 69.5%인 데 반해 여성은 51.7%로 낮았다. 검사 필요성이 높은 중간 위험군에서도 남성은 71.2%가 검사를 받은 반면, 여성은 54.1%만 검사를 받았다.

나이와 기저질환, 생활습관 등 심혈관질환 위험인자를 보정한 후에도 여성은 남성보다 운동부하심전도검사를 받을 가능성이 낮았다.

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여성은 남성보다 검사를 받을 가능성이 약 40% 낮은 것으로 분석돼, 이러한 성별 차이가 환자의 나이나 위험인자만으로 설명되지 않는 것으로 나타났다.

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또한 검사 시행 여부는 실제 혈관 상태와도 엇갈리는 양상을 보였다. 관상동맥이 50% 이상 좁아진 폐쇄성 관상동맥질환 환자에서 운동부하심전도검사를 받은 비율은 48.4%였던 반면, 유의한 협착이 없던 환자에서는 65.3%로 오히려 더 높았다. 전체 환자 가운데 폐쇄성 관상동맥질환이 확인된 비율은 40.8%였다.

관상동맥조영술에서 큰 혈관이 심하게 좁아지지 않은 것으로 나타나더라도, 미세혈관 기능 이상 등으로 인해 심장근육에 혈액이 충분히 공급되지 않는 비폐쇄성 관상동맥 허혈(INOCA)이 나타날 수 있다. 이를 놓치면 원인을 제대로 찾지 못해 필요한 추가 검사와 치료가 늦어질 수 있다. 특히 여성에서 더 흔하게 나타나지만 진단을 위한 운동부하심전도검사는 실제 남성에 비해 적게 이뤄졌다는 것은, 여성 환자에서 필요한 검사가 충분히 시행되지 않고 있으며 진단 과정에서 허혈을 놓치거나 위험 평가가 불완전할 우려가 있다는 것을 시사한다.

박성미 교수는 "여성은 남성과 위험 정도가 비슷한데도 운동부하검사를 덜 받는 경향이 뚜렷했고, 나이나 다른 조건을 감안해 비교해도 이 차이는 그대로였다"며 "이렇게 기능검사를 건너뛰면, 큰 혈관은 많이 좁아지지 않았더라도 심장의 아주 가느다란 미세혈관에 생기는 허혈(INOCA)을 놓칠 수 있다. 이런 미세혈관 문제는 특히 여성에게 더 많이 나타난다"고 설명했다.

이어 박 교수는 "이번 연구는 가슴 통증(흉통) 환자의 진단 과정에서 성별에 따른 격차가 존재함을 국내 대규모 자료로 확인한 것으로, 중간 위험군과 여성 환자에서 기능검사를 보다 적극적으로 활용하도록 진료 흐름과 위험 평가 방식을 개선할 근거가 될 것"이라고 밝혔다.

한편, 이번 연구는 질병관리청 국립보건연구원의 지원을 받아 수행됐으며, 해당 논문 'Real-World Practice of Exercise Electrocardiographic Stress Testing for the Evaluation of Chest Pain'은 미국심장학회(American College of Cardiology) 공식 국제학술지 'JACC: Asia'에 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com