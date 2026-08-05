여름철 男 '요로결석'·女 '방광염' 주의…"옆구리 통증·배뇨 이상 살펴야"

◇여름철 땀으로 인한 수분 손실은 소변을 농축시켜 남성에게 흔한 요로결석을 유발하고, 고온다습한 환경은 세균을 번식시켜 여성에게 자주 발생하는 요로감염 위험을 높인다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 폭염과 고온다습한 날씨가 지속되면서 여름철 요로 질환 위험이 급증하고 있다. 체내 수분 부족은 남성의 '요로결석'을, 세균 증식 환경은 여성의 '요로감염'을 부추기는 주요 원인이다. 특히 휴가철 소변을 참거나 물을 적게 마시는 습관이 질환을 가중시킬 수 있는 만큼, 성별 위험 요인을 고려한 올바른 수분 섭취와 위생 관리가 필요하다.

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인천힘찬종합병원 비뇨의학과 이장희 과장은 "요로결석과 방광염 모두 여름철 주의해야 할 질환으로 비교적 흔해 누구나 증상을 경험할 수 있다"며 "증상을 방치하다 요로결석이 장기간 소변길을 막으면 신장 기능이 저하될 수 있고, 방광염의 경우 감염이 신장까지 올라가 신우신염으로 진행할 수 있어 증상이 나타나는 초기에 치료를 받아야 한다"고 말했다.

◇옆구리 통증·혈뇨 본 남성, 요로결석 의심

요로결석은 소변 속 칼슘·수산·요산 등의 성분이 결정으로 뭉쳐 신장이나 요관 등 요로에 돌이 생기는 질환이다. 결석이 발견되는 위치에 따라 신장결석, 요관결석, 방광결석, 요도결석 등으로 나뉜다. 여성보다 남성에게 상대적으로 흔하게 나타난다.

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대표적인 증상은 갑작스럽고 극심한 옆구리 통증이다. 결석이 상부 요관에 있으면 등·옆구리 통증과 함께 구역·구토가 두드러질 수 있다. 결석이 아래쪽으로 이동하면 통증이 아랫배와 사타구니, 고환이나 음부 주변으로 번지기도 한다. 방광과 가까운 하부 요관에 걸리면 방광을 자극해 빈뇨·절박뇨·잔뇨감이 나타나 방광염으로 오인할 수 있다. 결석이 요로 점막을 자극하면 소변이 붉거나 갈색으로 보일 수 있으며, 미세혈뇨가 동반되기도 한다. 심한 경우 신장 기능이 나빠지고 신부전증이 발생할 수 있다.

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여름철 발병 위험을 높이는 핵심 요인은 체내 수분 부족이다. 땀 배출량이 증가하는데 수분 섭취가 이를 따라가지 못하면 소변이 진하게 농축되고 그 안의 결석 성분이 결정으로 뭉치기 쉬워진다. 수분 부족 외에도 동물성 단백질의 과도한 섭취, 비타민D 생성 증가로 인한 칼슘 배출, 가족력 등이 복합적으로 영향을 미친다.

치료는 결석의 크기와 위치, 요로 폐색과 감염 여부에 따라 결정한다. 결석이 작고 자연 배출 가능성이 높다면 진통제와 배출을 돕는 약물을 사용하며 경과를 관찰한다. 자연 배출이 어렵다면 몸 밖에서 충격파를 결석에 집중시켜 잘게 부순 뒤 소변으로 배출시키는 체외충격파쇄석술을 고려한다. 결석이 크고 단단해 쇄석술로도 해결되지 않으면 요관내시경을 이용해 직접 분쇄·제거하기도 한다.

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◇소변 자주 마렵고 따끔한 여성, 방광염 의심

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방광염은 요도를 통해 세균이 감염되어 소변에 세균이 자라는 질환이다. 소변을 자주 봐도 개운하지 않고 배뇨할 때 화끈거리거나 따끔한 통증이 느껴지는 것이 대표적인 증상이다. 갑작스럽고 참기 어려운 요의와 치골 위쪽 아랫배 불편감, 탁하거나 냄새가 심한 소변, 혈뇨가 동반되기도 한다.

방광염은 여성에게 특히 흔하다. 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 여성 2명 중 1명은 평생 한 번 이상 방광염을 경험한다. 여성은 남성보다 요도가 짧고 요도 입구가 항문과 가까워 장내 세균이 방광까지 올라가기 쉬운 해부학적 구조를 갖고 있기 때문이다.

성관계와 임신, 폐경 후 비뇨생식기 점막 및 정상 세균 환경의 변화 등도 발병에 영향을 줄 수 있다.

특히 여름철에는 땀으로 체내 수분이 감소해 소변량 자체가 줄고 배뇨 간격이 길어지면서 방광 안에 소변이 오래 머무르게 되는데, 이 정체된 소변 속에서 세균이 번식하기 좋은 환경이 만들어진다. 여기에 물놀이 후 젖은 수영복을 오래 입고 있거나, 소변을 오래 참는 습관이 겹치면 요로 건강에 부담을 줄 수 있다.

방광염은 세균 감염 원인 제거를 위해 항생제를 복용해야 한다. 수분 섭취를 충분히 해줘야 한다. 방광염은 치료 후에도 재발이 잦은 편으로 1년에 3회 이상 발생하면 재발성 방광염으로 분류돼 보다 적극적인 관리가 필요하다.

이장희 과장은 "방광에 염증이 자주 생기면 나중에 방광 안쪽 점막에 궤양이 생길 수도 있고, 심한 통증이 동반되거나 방광이 망가질 수도 있다"며 "되도록 만성으로 가지 않도록 해야 하고, 만성 방광염도 꾸준히 치료하면 좋아지기 때문에 치료를 받고, 생활 속 관리를 잘 하는 것이 중요하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com