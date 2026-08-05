[SC 헬스칼럼] 높은 도수만의 문제가 아니다, 고도근시의 숨은 위험

근시는 누구에게나 흔한 시력 문제이지만, 고도근시는 이야기가 다르다. 단순한 도수 교정을 넘어 눈 건강 전반을 위협할 수 있기 때문이다. 오늘은 고도근시가 왜 위험한지, 정확한 개념부터 짚어본다.

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고도근시는 일반적으로 근시 도수가 -6디옵터 이상인 경우를 말한다. 이 경우 안구 길이가 정상보다 길어지면서 빛이 망막 앞쪽에 초점을 맺게 된다. 안구가 길어질수록 망막과 안구 구조에는 그만큼 부담이 쌓인다. 그 결과 여러 안과질환으로 이어질 위험이 높아진다.

먼저 망막박리를 들 수 있다. 안구가 길어지면 망막이 얇아지고 약해지면서 찢어지거나 떨어질 위험이 커진다. 초고도근시 환자의 망막박리 발병률은 일반인의 약 40배에 이른다는 보고도 있다.

녹내장 역시 주의가 필요하다. 고도근시는 안압 변화에 민감하게 반응하는 특성이 있어, 근시 정도가 심할수록 녹내장 발병률이 최대 3.3%까지 높아진다. 시신경이 약해지면서 시야가 좁아지는 증상이 서서히 나타날 수 있다.

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근시성황반변성도 놓치지 말아야 할 질환이다. 흔히 60~70대에서 발생하지만, 고도근시가 있는 젊은 층에서도 나타날 수 있다. 시력의 중심 부위가 손상되면서 사물이 왜곡되어 보이거나 중심 시야가 검게 보이는 증상을 동반한다.

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백내장도 고도근시와 무관하지 않다. 보통 50~60대에 많이 발생하지만, 고도근시가 있으면 발병 시기가 약 5.5% 앞당겨진다는 결과가 있다. 이처럼 고도근시는 안구 길이의 과도한 성장으로 인해 다양한 안질환의 위험을 함께 끌어올리는 근본 원인이 된다.

특히 안구가 빠르게 자라는 청소년기에는 관리의 중요성이 더욱 크다. 이 시기에 근시를 방치하면 고도근시로 진행될 가능성이 높아지므로, 진행을 억제하는 노력이 필요하다.

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전자기기의 과도한 사용은 근시 진행을 부추기는 대표적인 요인이다. 스마트폰이나 태블릿을 장시간 들여다보면 눈 속 근육이 근거리 초점에 계속 긴장하게 되어 근시가 빠르게 진행될 수 있다. 이를 막기 위해서는 20분마다 20초씩 6미터(20피트) 이상 먼 곳을 바라보는 '20-20-20' 규칙을 실천하면 좋다.

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이미 고도근시가 진행 중이거나 위험이 높다면 전문적인 억제 치료를 고려할 필요가 있다. 수면 중 착용해 각막 형태를 일시적으로 교정하는 드림렌즈, 조절력을 잠시 마비시켜 근시 진행을 생리적으로 억제하는 아트로핀 점안제가 대표적이다. 여기에 6개월~1년 주기의 정기적인 안과 검진을 더하면 진행 정도를 확인하고 적절한 치료 계획을 세우는 데 도움이 된다.

성인이 되었다면 각막 상태에 맞는 시력교정술을 고려할 수 있다. 각막 손상이 적은 스마일라식과 스마일프로, ICL 렌즈삽입술 등 방법이 다양하다. 그러나 근시가 심하면 제약도 있기 때문에 정밀 검사를 통해 전문의와 충분히 상담한 후 자신에게 맞는 방법을 선택하는 것이 중요하다.

고도근시는 시력 교정의 문제를 넘어 눈 건강 전반에 큰 영향을 미치는 상태다. 청소년기부터 꾸준히 관리한다면 근시 진행을 늦추고, 고도근시로 인한 합병증의 위험도 충분히 줄일 수 있다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장