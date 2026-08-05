"집에 가는 중" 이후 실종…7m 비단뱀 뱃속에서 발견된 남성

사진출처=데틱

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[스포츠조선 장종호 기자] 인도네시아에서 술을 마신 뒤 귀가하던 30대 남성이 길이 7m에 달하는 비단뱀에게 공격당해 통째로 삼켜지는 끔찍한 사고가 발생했다.

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가족과 주민들은 복부가 비정상적으로 부풀어 오른 비단뱀을 발견해 사살한 뒤 배를 갈랐고, 그 안에서 남성의 시신을 찾아냈다.

데틱 등 현지 매체들에 따르면 지난 7월 27일(현지시각) 새벽 북말루쿠 술라 제도에 사는 35세 남성 하심 럼베시는 술을 마신 후 가족에게 걸어서 집에 가는 중이라고 연락했지만 끝내 돌아오지 않았다. 가족들은 밤새 기다렸지만 연락이 닿지 않자 다음 날 주민들과 함께 수색에 나섰다. 수색 과정에서 가족들은 숲길 인근에서 하심의 개인 소지품과 혈흔을 발견했고, 곧바로 마을 주민들에게 도움을 요청했다.

이후 현장 인근에서 배가 크게 부풀어 오른 길이 약 7m의 비단뱀 한 마리를 발견했다. 이상한 낌새를 느낀 주민들은 비단뱀을 사살한 뒤 배를 절개했고, 내부에서 하심의 시신이 발견됐다.

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현지 당국은 하심이 먼저 다리를 물린 뒤 몸을 감아 움직이지 못하도록 제압당했으며, 이후 비단뱀에게 통째로 삼켜진 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.

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북말루쿠 술라 제도 지역은 대형 비단뱀이 서식하는 곳으로 알려져 있으며, 최근에도 주민이 비단뱀에게 공격당해 숨지는 사고가 발생한 바 있다.

경찰과 지역 당국은 주민들에게 야간에 숲길이나 인적이 드문 지역을 혼자 이동하는 것을 자제하고, 야생동물 서식지가 확인된 구간은 가능한 한 단체로 이동할 것을 당부했다. 또한 비단뱀 등 대형 파충류를 발견할 경우 직접 접근하지 말고 즉시 관계 기관에 신고해 줄 것을 요청했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com