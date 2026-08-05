구강관리용품·문신용 염료 신규 편입에 성인용 기저귀 공급 확대…지난해 위생용품 시장 규모, 전년 대비 9.7% ↑

지난해 위생용품 생산액과 수입액을 포함한 시장 규모가 전년(2조 8716억 원) 대비 9.7% 증가한 3조 1492억 원을 기록한 것으로 나타났다.

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위생용품에는 세척제, 위생물수건, 구강관리용품, 일회용 컵, 화장지 등 인체에 직·간접적으로 접촉하는 용품이 포함된다.

식품의약품안전처에 따르면, 지난해 위생용품 국내 생산액은 총 2조 5320억 원으로, ▲화장지 1조 111억 원(39.9%) ▲일회용 컵 3338억 원(13.2%) ▲일회용 기저귀 3101억 원(12.2%) ▲일회용 타월 2913억 원(11.5%) ▲세척제 2407억 원(9.5%) 순으로 높았으며, 해당 5개 품목이 전체 생산액의 약 86%를 차지했다. 수입액은 총 6172억 원이며, ▲일회용 기저귀 3257억 원(52.8%) ▲구강관리용품 680억 원(11.0%) ▲세척제 468억 원(7.6%) ▲일회용 젓가락 432억 원(7.0%) ▲일회용 컵 289억 원(4.7%) 순으로 높았으며, 해당 5개 품목이 전체 수입액의 약 83%를 차지했다.

식약처는 구강관리용품 및 문신용 염료 신규 편입 및 기존 품목의 생산액 증가, 성인용 기저귀 공급량의 지속적인 증가, 음식점 등 식품접객업소에서 사용하는 물티슈(물티슈용 마른 티슈 포함)의 생산액 증가가 시장 규모 확대에 영향을 미쳤다고 분석했다. 새롭게 편입된 칫솔, 치실, 설태제거기 등 구강관리용품과 문신용 염료의 국내 생산액은 각각 800억 원과 9억 원을 기록했다. 또한 지난해 성인용 기저귀(위생깔개 포함)의 공급량은 전년(5만7806톤) 대비 약 6% 증가한 6만 1418톤으로, 65세 이상 고령인구의 증가 추세를 고려할 때 증가세를 이어질 전망이다. 성인용 기저귀 공급량은 2024년부터 어린이용 기저귀 공급량을 앞선 상태다. 음식점 등에서 사용하는 물티슈(물티슈용 마른 티슈) 생산액도 총 675억 원으로 전년(565억 원) 대비 약 19% 증가했다. 소독 후 재사용하는 위생물수건 생산액이 전년 대비 약 12% 감소한 것과 대조적이다. 일회용으로 간편하게 사용할 수 있는 물티슈를 더 선호하는 경향이 증가한 영향이라는 분석이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com