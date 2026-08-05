한 달 동안 안 빨아도 냄새 없다?…'기능성 티셔츠' 가격 놀랍네

사진출처=허크레온

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[스포츠조선 장종호 기자] 매일 입어도 한 달 가까이 세탁하지 않아도 된다는 기능성 티셔츠가 등장해 화제를 모으고 있다.

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미국 의류 브랜드 허크레온(HercLeon)은 최근 신제품 '허크셔츠(HercShirt) V5.0'를 공개하며 "30일 이상 매일 착용해도 냄새가 나지 않도록 설계했다"고 밝혔다.

여름철처럼 땀을 많이 흘리는 환경에서는 하루만 입어도 세탁하는 것이 일반적이지만, 회사는 새로운 소재 기술을 적용해 장기간 세탁 없이도 쾌적한 착용감을 유지할 수 있다고 설명했다.

허크레온에 따르면 이번 제품에는 구리와 은, 아연, 금, 화산재, 그리고 공개하지 않은 두 가지 특수 소재 등 모두 7가지 기능성 성분이 원단 자체에 직조됐다. 표면에 코팅하는 방식이 아니라 섬유 내부에 성분을 포함시켜 기능이 오래 유지되도록 했다는 것이다.

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구리는 냄새를 유발하는 세균의 증식을 억제하고, 아연은 땀에서 발생하는 황화합물을 중화하는 역할을 한다. 화산재는 다공성 구조를 활용해 수분과 외부 냄새를 흡수하는 기능을 수행한다고 회사 측은 설명했다.

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허크레온은 크라우드펀딩 플랫폼 킥스타터를 통해 공개한 소개 자료에서 "허크셔츠 V5.0은 강한 활동량에도 한 달 이상 신선한 상태를 유지하도록 설계됐다"며 "세탁 횟수가 크게 줄어들기 때문에 일반 티셔츠보다 수명이 길어지는 효과도 기대할 수 있다"고 강조했다.

가격은 79달러(약 11만원)로 일반 티셔츠보다 비싼 편이지만, 회사는 "7벌 이상의 일반 티셔츠를 사용하는 것과 비슷한 수준의 내구성을 목표로 개발했다"고 설명했다.

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제품은 오는 11월 초부터 배송이 시작될 예정이며, 우선 검은색만 출시된다. 이후 네이비, 버건디, 다크그린 색상도 순차적으로 추가할 계획이다.

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보다 저렴한 제품도 함께 선보인다. 39달러의 보급형 모델은 약 3일 동안 세탁 없이 사용할 수 있으며, 중간 등급 제품은 최대 14일간 세탁하지 않고 착용할 수 있도록 설계됐다.

다만 현재까지 이러한 성능은 회사가 제시한 자체 시험과 홍보 자료를 기반으로 소개된 내용으로, 독립적인 연구기관이나 학술 논문을 통해 장기간 착용 시 냄새 억제 효과가 검증된 것은 아니다. 전문가들은 위생과 피부 건강을 위해서는 개인의 활동량과 땀 분비 정도를 고려해 적절한 세탁과 관리가 필요하다고 조언한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com