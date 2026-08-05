'스파이더맨' 톰 홀랜드, 356억원 흥행 수입…10년 전 보다 100배 상승

사진출처=톰 홀랜드 인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이(Spider-Man: Brand New Day)'가 전 세계 극장가를 휩쓸며 흥행 신기록을 갈아치우고 있는 가운데, 주연 배우 톰 홀랜드가 최대 2500만 달러(약 356억원)에 달하는 출연료와 흥행 보너스를 받을 것으로 전망됐다.

Advertisement

미국 연예매체들은 톰 홀랜드가 기본 출연료와 박스오피스 성과에 따른 인센티브를 합쳐 2000만~2500만 달러를 손에 쥘 가능성이 크다고 전했다.

데스틴 대니얼 크레턴 감독이 연출한 이번 작품은 지난 7월 31일 개봉 후 북미 개봉 첫 주말 3억 6000만 달러의 흥행 수입을 기록하며 기존 '어벤져스: 엔드게임'의 북미 오프닝 기록을 넘어섰다. 이어 개봉 6일 만에 전 세계 누적 매출 10억 5000만 달러(약 1조 5000억원)를 돌파하며 역대 두 번째로 빠른 속도로 10억 달러 고지를 밟았다.

톰 홀랜드의 몸값은 마블 시네마틱 유니버스(MCU)에서 활동을 시작한 이후 꾸준히 상승했다. 2016년 '캡틴 아메리카: 시빌 워' 출연 당시에는 약 25만 달러(약 3억 5000만원)를 받은 것으로 알려졌지만, 2017년 첫 단독 영화 '스파이더맨: 홈커밍'에서는 기본 출연료 50만 달러와 인센티브를 포함해 약 150만 달러를 받았다.

Advertisement

이어 2019년 '스파이더맨: 파 프롬 홈'에서는 약 400만 달러, 2021년 '스파이더맨: 노 웨이 홈'에서는 약 1000만 달러를 받은 것으로 전해지며, 이번 작품에서는 역대 최고 수준의 보수를 받을 것으로 예상된다.

Advertisement

제작비 2억 2500만 달러가 투입된 '브랜드 뉴 데이'는 흥행과 작품성 모두에서 호평을 받고 있다.

소니픽처스 엔터테인먼트 모션픽처그룹의 톰 로스먼 회장은 미국 연예매체 할리우드리포터와의 인터뷰에서 "극장 영화의 시대가 끝났다고 말했던 사람들은 틀렸다"며 "현재 스크린은 다시 활기를 되찾고 있으며 앞으로도 매우 낙관적으로 보고 있다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com