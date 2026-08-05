한화그룹, '2026 한화청소년오케스트라 음악캠프' 진행…29일엔 '우주의 조약돌 오픈 컨퍼런스' 개최

◇한화청소년오케스트라 음악캠프에 참여한 단원들. 사진제공=한화그룹

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한화그룹이 2014년도부터 실시해온 사회공헌 활동 '한화청소년오케스트라'의 부속 행사로 지난 3∼4일 충주시 수안보면 한화손보 라이프캠퍼스에서 '2026 한화청소년오케스트라 음악캠프'를 개최했다.

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이번 음악캠프를 통해 연주 실력을 끌어올린 단원들은 오는 11월 청주에서 열리는 정기연주회를 통해 그동안 갈고 닦은 기량을 선보일 예정이다.

충남 천안과 충북 청주에서 클래식음악을 접하기 어려운 청소년들에게 정통 클래식 음악교육을 제공해온 한화청소년오케스트라의 철학은 '엘 시스테마'와 궤를 같이 한다. 1975년베네수엘라에서 시작된 세계적인 사회공헌 음악교육 모델 '엘 시스테마'는 단순히 음악 기술을 습득하는 것을 넘어, 소외계층 청소년들이 악기를 배우고 합주하는 과정에서 자존감과 공동체 의식을 함양하고 삶의 주체적인 일원으로 성장하도록 돕는다.

전문 강사진의 지도 아래 실력을 다지며 매년 약 60명의 단원이 교육을 받는데, 지역별 프로그램에 따라 천안 단원들은 바이올린, 첼로 등 현악기를, 청주 단원들은 플롯, 클라리넷, 호른 등 관악기를 담당한다. 현재까지 배출된 누적 단원 수는 약 800명에 달한다.

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한화그룹 관계자는 "앞으로도 지역 청소년들이 클래식 음악 연주를 통해 서로 협력하는 자세를 배우고 건강한 미래를 꿈꿀 수 있도록 지속적으로 응원하고 지원하겠다"고 말했다.

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한편, 한화그룹은 오는 8월 29일 서울 마포구 상암동 큐브컨벤션센터에서 청소년을 대상으로 하는우주인재 육성 프로그램 '우주의 조약돌 오픈 컨퍼런스'를 개최한다. 오픈 컨퍼런스에는 과학 커뮤니케이터 궤도를 비롯해 전은지 KAIST 항공우주공학과 교수, 조승연 작가, 천문학자 지웅배, 정의훈 산업 애널리스트 등이 함께할 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com