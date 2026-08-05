"악, 바지에 수상한 흔적이…" 비행기 옆좌석 승객이 성추행 충격

사진출처=타이라스

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 여객기에서 어린 딸을 품에 안고 잠을 자던 여성이 옆자리 남성승객으로부터 성추행을 당했다고 주장해 현지 경찰이 수사에 나섰다.

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타이라스 등 현지 매체들에 따르면 태국인 여성 A(33)는 최근 이탈리아 밀라노 여행을 마친 뒤 아랍에미리트 두바이를 경유해 방콕으로 향하는 '플라이두바이(FlyDubai)' 항공편에 탑승했다. 약 6시간의 비행 중 4살 딸을 무릎에 앉힌 채 잠이 들었다가 옆좌석 남성이 자신을 성추행하는 듯한 행동을 하고 엉덩이를 만지는 느낌에 잠에서 깼다고 주장했다.

피해 여성에 따르면 옆자리에 앉아 있던 30세 파키스탄 국적 남성은 그녀가 눈을 뜨자 좌석 앞 모니터를 조작하는 척 행동하며 아무 일도 없었던 것처럼 행동했고, 계속해서 그녀를 힐끔거렸다.

A는 다른 승객들을 방해하고 싶지 않아 소란을 피우지 않고 항공기가 태국 방콕 돈므앙 국제공항에 착륙한 뒤 승무원에게 피해 사실을 알렸다. 승무원이 살펴보니, A의 바지 엉덩이 부분에서 체액으로 보이는 흔적도 발견됐다.

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승무원들은 해당 남성에게 사실관계를 확인했고, 피해 여성은 처음에는 혐의를 부인하던 남성이 이후 자신의 행동을 인정했다고 주장했다.

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이어 남성은 무릎을 꿇고 눈물을 흘리며 용서를 구했고, 함께 여행하던 일행도 선처를 호소했지만 승무원들은 "경찰이 처리해야 할 사안"이라고 선을 그었다.

이후 해당 남성은 곧바로 경찰에 인계됐다.

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피해 여성은 남성을 상대로 형사 고소와 함께 손해배상을 청구할 계획이라는 입장을 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com