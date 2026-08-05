코스맥스, 지식재산처 '직무발명보상 우수기업' 인증 획득

◇'직무발명보상 우수기업' 인증을 획득한 코스맥스. 사진제공=코스맥스

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코스맥스가 지식재산처 '직무발명보상 우수기업' 인증을 획득했다.

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직무발명 보상규정을 갖추고 모범적으로 운영하는 중소·중견기업에 부여하는 제도인 직무발명보상 우수기업 인증은 지식재산처가 직접 심사해 선정하며, 기업의 제도적 완성도뿐 아니라 실제 보상 운영 실적과 발명 장려 문화까지 종합적으로 평가한다. 지식재산처는 직무발명제도의 목적에 대해 "직무발명에 대한 보상은 종업원의 기술개발 의욕을 높이고, 기업의 기술축적과 이윤창출로 이어져 기업 성장의 원동력이 된다"고 명시하고 있다.

코스맥스는 지난 2021년부터 올해 1분기까지 특허·디자인·상표 등 총 1765건에 걸쳐 2억 3000만원 이상의 직무발명 보상금을 임직원에게 지급했다. 특허 출원 및 등록 보상, 사내 제안 제도 등 다층적인 보상 구조를 통해 연구개발은 물론 생산과 디자인 등 실무 현장에서 자발적 발명 활동을 적극 장려해 온 결과다. 회사 차원의 적극적인 보상 제도를 바탕으로 현재까지 코스맥스의 누적 특허 출원건수는 2000건 이상, 등록건수는 900건 이상을 기록하고 있다.

코스맥스는 지식재산 전담부서를 별도 운영하며 출원 전략 수립부터 권리 유지·활용까지 전 주기를 체계적으로 관리하고 있다. 단순한 보상제도를 넘어, 임직원 누구나 아이디어를 발명으로 발전시킬 수 있는 조직 인프라를 갖춘 점이 이번 인증 심사에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

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한편 직무발명보상 우수기업으로 선정된 코스맥스는 앞으로 특허·실용신안·디자인 출원 시 우선심사 및 등록료 감면 등 다양한 행정적 혜택을 받게 된다.

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코스맥스 관계자는 "이번 인증은 임직원들의 창의적인 아이디어와 기술혁신 노력이 회사 성장으로 이어질 수 있도록 제도적 기반을 꾸준히 다져온 결과다"라며 "앞으로도 공정하고 실효성 있는 직무발명 보상제도를 통해 지속적인 기술개발과 지식재산 창출에 힘쓰겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com