"폭염에 숨이 안 쉬어진다"…호흡기질환자 외출 자제

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[스포츠조선 장종호 기자] 폭염이 지속되면 온열질환이나 탈수에 대한 우려가 커진다.

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뿐만아니라 높은 기온은 호흡기 건강에도 적지 않은 부담을 줄 수 있다. 흔히 호흡기질환은 춥고 건조한 겨울철에 심해진다고 생각하지만, 기온이 지나치게 높은 여름에도 천식과 만성폐쇄성폐질환(COPD) 등 만성 호흡기질환자의 증상이 악화될 수 있다.

특히 폭염 시에는 높은 기온뿐 아니라 습도와 오존, 미세먼지 등 여러 환경 요인이 함께 기도를 자극한다. 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 기관지확장증, 폐렴 등 기존 호흡기질환이 있는 환자라면 더욱 세심한 관리가 필요하다.

고려대학교 구로병원 호흡기·알레르기내과 김상혁 교수의 도움말로 폭염과 호흡기질환의 연관성에 대해 정리했다.

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◇숨 막히는 폭염, 기도 기능 떨어져

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폭염은 높은 기온뿐 아니라 습도와 오존, 대기오염 등이 복합적으로 작용해 호흡기에 부담을 준다. 더운 공기가 기도를 자극하면 기침이 나거나 기관지가 수축할 수 있고, 기도 안의 염증 반응도 커질 수 있다. 건강한 사람도 무더운 날 숨이 답답하게 느껴질 수 있지만, 천식이나 만성폐쇄성폐질환(COPD)처럼 기도가 예민하거나 폐기능이 떨어진 환자는 증상이 더 쉽게 악화될 수 있다.

폭염으로 땀을 많이 흘려 탈수가 생기는 것도 문제다. 몸속 수분이 부족해지면 기도 분비물이 끈끈해지고, 점액과 섬모가 외부의 먼지나 병원체를 밖으로 밀어내는 기능도 둔해진다. 결국 폭염이 이어지면 기도는 평소보다 예민해지는 반면 유해물질을 제거하는 방어 기능은 떨어져 기침, 가래, 쌕쌕거림, 호흡곤란 등이 심해질 수 있다.

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◇숨 더 가빠지는 천식·COPD 환자, 이유

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천식이나 만성폐쇄성폐질환(COPD), 간질성폐질환 환자에게 폭염은 단순히 덥고 불편한 날씨에 그치지 않는다. 높은 기온과 함께 오존이나 대기오염 농도까지 높아지면 기도가 쉽게 자극받아 기침, 쌕쌕거림, 가슴 답답함, 호흡곤란 등이 심해질 수 있다. 특히 천식 환자는 외부 자극에 기도가 민감하게 반응하고, COPD나 간질성폐질환 환자는 평소 호흡에 사용할 수 있는 여유가 적어 더운 환경에서 숨이 더 쉽게 찰 수 있다.

체온이 오르면 호흡이 빨라지고 몸이 필요로 하는 산소량과 호흡근의 부담도 늘어난다. 특히 COPD 환자는 숨을 빠르게 쉴 경우 들이마신 공기를 충분히 내보내지 못해 폐 안에 공기가 갇히는 '동적 과팽창'이 발생할 수 있으며, 이로 인해 가슴 답답함과 호흡곤란이 더욱 심해질 수 있다. 평소 증상이 잘 조절되지 않거나 폐기능이 많이 떨어진 환자, 산소치료를 받는 환자, 고령자와 심혈관질환 등 동반질환이 있는 환자는 폭염 시 더욱 주의해야 한다.

◇중증 열사병은 급성 폐손상으로 이어질 수도

고령자는 체온 조절 능력이 떨어져 폭염에 더욱 취약하다. 특히 호흡기질환이나 심혈관질환을 함께 앓고 있는 경우 체온 상승과 탈수로 인한 부담이 더욱 커질 수 있다. 모든 온열질환이 폐손상을 유발하는 것은 아니지만, 중증 열사병은 폐를 포함한 여러 장기에 심각한 손상을 일으킬 수 있다. 대표적인 합병증으로 급성호흡곤란증후군(ARDS)이 있다.

열사병이 발생하면 전신 염증 반응과 혈관 손상이 나타나며, 폐에 염증과 부종이 생겨 산소 교환이 어려워질 수 있다. 의식 저하나 심한 호흡곤란이 동반될 경우 즉시 응급실을 방문해야 한다.

◇적절한 냉방·수분 섭취 중요

호흡기 기저질환이 있는 고령자는 폭염 시 선풍기만으로 더위를 견디기보다 에어컨 등 냉방장치를 활용해 실내 온도를 적절히 유지해야 한다. 냉방이 어려운 경우 무더위쉼터나 공공시설을 이용하는 것도 도움이 된다. 탈수를 예방하기 위해 갈증을 느끼기 전부터 물을 자주 마시는 것이 중요하다. 다만 심부전이나 신장질환 환자는 수분 섭취량을 의료진과 상의해 조절해야 한다.

또한 가장 더운 시간대에는 외출과 무리한 활동을 피하고, 외출 전에는 오존과 미세먼지 농도를 확인해야 한다. 증상이 악화되거나 호흡곤란이 심해질 경우에는 지체하지 말고 의료기관을 찾아 진료를 받는 것이 필요하다.

김상혁 교수는 "호흡기질환은 겨울철에만 악화된다고 생각하기 쉽지만, 폭염과 높은 오존 농도 역시 기도에 부담을 주고 만성 호흡기질환자의 증상을 악화시킬 수 있다"며 "특히 고령자나 폐기능이 저하된 환자, 산소치료를 받는 환자는 더운 시간대의 외출을 피하고 적절한 냉방과 충분한 수분 섭취를 통해 체온 상승과 탈수를 예방해야 한다"고 말했다. 이어 "평소보다 숨이 더 차거나 기침, 가래, 쌕쌕거림이 심해진다면 단순히 더위 탓으로 넘기지 말고 처방받은 약물을 잘 사용하면서 의료진의 진료를 받는 것이 중요하다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com