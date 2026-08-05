더메디코템, '일루미네이팅 화이트 앰플' 등 제5회 청룡시리즈어워즈 기프트 박스 참여

제5회 청룡시리즈어워즈와 함께한 더메디코템.

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'별들과 함께 한 빛나는 앰플!'

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'더메디코템'이 제5회 청룡시리즈어워즈와 함께 했다. 글로벌 바이오 클리니컬 뷰티 '더메디코템'은 지난달 31일 인천 파라다이스시티에서 열린 5회 청룡시리즈어워즈 기프트박스에 '일루미네이팅 화이트 앰플'과 이 '일루미네이팅 화이트 앰플'을 가득 담은 마스크팩 팩 '더메디코템 일루미네이팅 오로라 에멀젼 마스크'를 협찬했다.

청룡시리즈어워즈는 국내 최초의 스트리밍 콘텐츠 전문 시상식으로, 넷플릭스를 비롯해 디즈니+·웨이브·티빙·쿠팡플레이 등 주요 플랫폼에서 공개된 드라마와 예능 가운데 대중성과 작품성을 두루 인정받은 콘텐츠를 대상으로 수상작을 선정한다.

이번 제5회 시상식에서는 치열한 경쟁 끝에 드라마·예능 부문에서 각각 대상, 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상 등 총 18개 부문의 주인공이 가려졌다. 영예의 대상은 김고은이 차지했으며, 드라마 부문 최우수작품상은 '취사병 전설이 되다', 예능 부문 최우수작품상은 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 각각 수상했다. 남녀주연상은 배우 박해수와 신혜선에게 돌아갔으며, 남녀예능인상은 김원훈 김숙이 각각 받았다.

더메디코템의 시그니처 제품인 '일루미네이팅 화이트 앰플' 등이 별들로 빛난 제5회 청룡시리즈어워즈를 더욱 빛냈다.

'일루미네이팅 화이트 앰플'

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이번 기프트박스 참여와 관련, 더메디코템 측은 "프리미엄한 고효능 기능성 제품력을 통해 글로벌 시장에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 코스메슈티컬 브랜드로서 전세계 큰 사랑을 받고 있는 K콘텐츠와 K스타들이 빛나는 자리에 함께해 더할나위 없이 영광"이라고 소감을 밝혔다.

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한편 '일루미네이팅 화이트 앰플'은 2018년 브랜드 론칭 후 2025년까지 1500만병이 판매된 히트템. 일명 '우유광채앰플'으로 불리며, 피부 탄력 케어에 도움을 주는 프로콜라겐 원액 성분이 30,000ppm 함유된 것이 특징이다.

앞서 더메디코템은 지난달 미국 라스베가스에서 열린 '코스모프로프 노스 아메리카 2026'에 참가해 해외 바이어들의 호평을 받은 바 있다. 코스모프로프 노스 아메리카는 북미 최대 규모의 B2B 뷰티 전문 박람회로 전 세계 1100여개 브랜드와 2만6000여명의 바이어, 유통·업계 전문가들이 한자리에 모이는 국제적인 전시회다.

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더메디코템은 이번 전시회 참여를 통해 아시아 뷰티 시장이 아닌 글로벌 바이어를 대상으로 한 B2B 전시회에서 고기능성 스킨케어 8종을 소개, 해외 시장에도 주목도를 더욱 높이게 됐다.

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전상희 기자 nowater@sportschosun.com