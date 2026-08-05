푸마, 맨시티 방한 기념 협업…POV와 한정판 컬렉션·음원 공개

푸마, 맨시티 방한 기념 'POV'와 함께 콜라보 프로젝트 전개. 사진제공=푸마

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글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 파트너십 구단 맨체스터 시티(맨시티)의 2026년 한국 방문을 기념해 힙합 레이블 POV와 협업 프로젝트를 선보인다고 5일 밝혔다.

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이번 프로젝트는 한국 팬들과의 접점을 확대하기 위해 기획됐으며, 한정판 컬렉션과 특별 음원, 팝업스토어 공연을 결합한 형태로 진행된다.

푸마는 맨시티의 정체성과 POV 특유의 감성을 담은 '푸마 X 맨시티 X POV' 한정판 티셔츠를 출시했다. 블랙과 화이트 두 가지 색상으로 구성됐으며, 맨시티의 서울 방문을 기념하는 'SEOUL' 문구를 더했다. 블랙 컬러에는 이번 프로젝트를 위해 제작된 특별 음원 'Not Your Typical City'의 재킷 그래픽을 적용해 협업의 의미를 담았다.

제품은 이날부터 오는 9일까지 운영되는 '맨시티 하우스' 팝업스토어에서 한정 수량으로 판매된다.

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프로젝트와 함께 공개된 특별 음원 'NYTC(Not Your Typical City)'는 팬들이 쉽게 따라 부를 수 있는 챈트 형식으로 제작됐다. 음원에는 래퍼 키드밀리와 오카시 크루의 제프리 화이트 등 POV 소속 아티스트들이 참여했다.

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'Not Your Typical City'는 맨체스터 시티 2026·2027시즌 홈 유니폼 캠페인 메시지이기도 하다. 푸마와 맨시티는 이를 한국 방문을 기념하는 다양한 프로젝트의 핵심 메시지로 활용하고 있으며, 음원은 지난 4일 주요 음원 플랫폼을 통해 공개됐다.

오는 8일에는 '맨시티 하우스' 팝업스토어에서 POV 아티스트들이 참여하는 첫 라이브 공연도 열린다. 공연 관람 신청 등 자세한 내용은 푸마코리아 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

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푸마 관계자는 "한국 팬들에게 특별한 경험을 선사하기 위해 POV와의 협업을 기획했다"며 "앞으로도 스포츠와 문화를 결합한 다양한 프로젝트를 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com