축구 경기 중 낙뢰, 선수 1명 사망·8명 부상…추가시간 '참사'

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국에서 축구대회 경기 도중 경기장에 벼락이 떨어져 20대 선수가 숨지고 8명이 다치는 안타까운 사고가 발생했다.

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타이인콰이러 등 태국 매체들에 따르면 4일 나랏티왓주 한 축구장에서 '골록 FA컵 2026' 준결승전이 열린 가운데 후반 추가시간 갑작스러운 폭우와 함께 낙뢰가 경기장에 떨어졌다. 당시 경기는 중단되지 않은 채 진행되고 있었다.

낙뢰로 인해 선수 소프완 아와에(24)가 중상을 입고 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 함께 경기 중이던 선수 8명도 낙뢰의 충격으로 부상을 입어 치료를 받았다.

숨진 소프완은 과거 태국 프로축구팀 파타니 FC(Pattani FC)에서 활약했으며 최근 FC 얄라(FC Yala)에 입단한 것으로 알려졌다.

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FC 얄라는 공식 SNS를 통해 "새로운 FC 얄라 선수 소프완 아와에의 유가족에게 깊은 애도를 전한다"며 추모의 뜻을 밝혔다. 축구팬들과 지역 주민들도 온라인을 통해 고인을 애도하는 메시지를 연이어 올렸다.

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골록 FA컵은 태국 남부 국경 지역인 나랏티왓·얄라·파타니 등 남부 3개 주와 말레이시아 클럽들이 참가하는 지역 축구대회다.

이번 사고를 계기로 악천후 속 경기 운영과 선수 안전 관리에 대한 우려도 다시 커지고 있다.

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국제 스포츠계에서는 천둥이나 낙뢰가 감지될 경우 즉시 경기를 중단하도록 권고하고 있지만, 일부 지역 대회에서는 이러한 안전수칙이 제대로 지켜지지 않는 경우가 종종 있는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com