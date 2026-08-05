현대차, 8세대 '디 올 뉴 아반떼' 계약 개시…2398만원부터

디 올 뉴 아반떼 외장. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 6년 만에 완전변경을 거친 8세대 준중형 세단 '디 올 뉴 아반떼'의 주요 사양과 가격을 공개하고 5일부터 계약을 시작한다.

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신형 아반떼는 가솔린 2.0과 1.6 하이브리드 두 가지 파워트레인으로 출시되며, 모던·프리미엄·인스퍼레이션 등 3개 트림으로 운영된다. 가격은 가솔린 2.0 모델이 2398만원부터, 하이브리드 모델은 세제 혜택 적용 전 기준 3042만원부터다.

신형 아반떼는 현대차의 디자인 철학인 '아트 오브 스틸'을 반영한 새로운 외관과 한층 커진 차체를 바탕으로 공간성과 상품성을 높였다. 가솔린 2.0 모델은 최고출력 149마력, 복합연비 최고 14.3㎞/L를 달성했으며, 하이브리드 모델은 시스템 출력과 연비를 개선해 주행 성능과 효율을 함께 강화했다.

기본 트림부터 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트'와 앱 마켓, 스마트 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조 2, 페달 오조작 안전 보조, 10에어백, 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 등 고객 선호도가 높은 안전·편의 사양을 기본 적용했다.

디 올 뉴 아반떼 내장. 사진제공=현대차그룹

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상위 트림에는 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 2, 기억 후진 보조, 디지털 키 2, 원격 스마트 주차 보조, 서라운드 뷰 모니터, 뱅앤올룹슨 프리미엄 오디오 등 상위 차급 수준의 첨단 사양을 확대 적용했다. 현대차는 이와 함께 현대차 최초로 전자식 변속 레버(SBW) P단 긴급제동 기능도 탑재했다.

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현대차는 3분기 중 가솔린 모델부터 고객 인도를 시작하고, 하이브리드 모델은 환경친화적 자동차 고시 완료 이후 세제 혜택 적용 가격을 공개한 뒤 출고를 시작할 예정이다. 출시와 함께 광고 캠페인과 현대모터스튜디오 특별 전시, 고객 참여형 이벤트 등 다양한 마케팅 활동도 진행한다.

윤효준 현대차 국내사업본부장은 "신형 아반떼는 디자인과 공간성, 성능, 디지털 경험을 모두 강화한 모델"이라며 "차급 이상의 상품성과 고객 경험을 바탕으로 고객 만족도를 높여 나가겠다"고 말했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com