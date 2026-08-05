제주항공, 기내 사용 보딩뮤직 공모…AI 창작물도 참여 가능

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제주항공이 실제 기내에서 사용할 탑승 음악을 공모한다.

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5일 제주항공에 따르면 8월 말까지 '2026 제주항공 보딩뮤직 공모전'을 진행한다 대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 최대 3인으로 구성된 팀으로 참가할 수 있다. 공모전은 생성형 AI를 활용해 만든 창작물도 출품할 수 있도록 해 작곡 경험이 없는 일반인도 참여할 수 있도록 했다. 공모곡은 제주항공의 밝고 경쾌한 브랜드 이미지와 여행의 설렘을 담은 3분 이내의 순수 창작곡이어야 하며, 가사는 포함할 수 없다. 참가를 희망하는 사람은 제주항공 홈페이지 이벤트 페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 뒤, MP3(256kbps) 형식의 음원과 함께 제주항공 브랜딩 이메일로 제출하면 된다. 편곡 작품은 출품할 수 없다.

본선에 오른 12개 작품에는 총 2100만원 상당의 국내·국제선 항공권과 제주항공 J포인트가 수여된다. 이중 최종 선정된 6곡은 실제 제주항공 전 노선 기내에서 보딩뮤직으로 사용될 예정이다.

제주항공 관계자는 "고객이 만든 음악이 실제 기내에서 울려 퍼지는 특별한 경험을 통해 고객과의 정서적 접점을 넓히고 함께 브랜드 경험을 만들어가는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com