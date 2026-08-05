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제주항공, 기내 사용 보딩뮤직 공모…AI 창작물도 참여 가능

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제주항공, 기내 사용 보딩뮤직 공모…AI 창작물도 참여 가능

제주항공이 실제 기내에서 사용할 탑승 음악을 공모한다.

5일 제주항공에 따르면 8월 말까지 '2026 제주항공 보딩뮤직 공모전'을 진행한다 대한민국 국민이면 누구나 개인 또는 최대 3인으로 구성된 팀으로 참가할 수 있다. 공모전은 생성형 AI를 활용해 만든 창작물도 출품할 수 있도록 해 작곡 경험이 없는 일반인도 참여할 수 있도록 했다. 공모곡은 제주항공의 밝고 경쾌한 브랜드 이미지와 여행의 설렘을 담은 3분 이내의 순수 창작곡이어야 하며, 가사는 포함할 수 없다. 참가를 희망하는 사람은 제주항공 홈페이지 이벤트 페이지에서 참가 신청서를 내려받아 작성한 뒤, MP3(256kbps) 형식의 음원과 함께 제주항공 브랜딩 이메일로 제출하면 된다. 편곡 작품은 출품할 수 없다.

본선에 오른 12개 작품에는 총 2100만원 상당의 국내·국제선 항공권과 제주항공 J포인트가 수여된다. 이중 최종 선정된 6곡은 실제 제주항공 전 노선 기내에서 보딩뮤직으로 사용될 예정이다.

제주항공 관계자는 "고객이 만든 음악이 실제 기내에서 울려 퍼지는 특별한 경험을 통해 고객과의 정서적 접점을 넓히고 함께 브랜드 경험을 만들어가는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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