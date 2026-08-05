필리핀 관광부, 다이빙 플랫폼 '블루인' 공개…한국 관광객 유치 강화

◇필리핀관광부가 최근 서울 중구 필리핀 관광부 쇼룸에서 글로벌 다이빙 플랫폼 '블루인(BLU'IN)' 론칭 행사를 개최했다. 왼쪽부터 이도현 블루인(BLU'IN) 공동대표, 버나뎃 테레즈 C. 페르난데(Bernadette Therese C. Fernandez) 주한필리핀대사, 얼윈 발라네(Dr. Erwin F. Balane) 필리핀 관광부 한국지사장, 전재민 블루인(BLU'IN) 공동대표.

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필리핀 관광부(DOT)가 디지털 플랫폼을 활용해 한국 다이빙 관광객 유치에 나섰다.

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5일 필리핀관광부에 따르면 지난달 31일 서울 중구 필리핀 관광부 쇼룸에서 글로벌 다이빙 플랫폼 '블루인(BLU'IN)' 론칭 행사를 개최했다. 블루인은 다이버와 강사, 다이빙숍, 리조트, 교육기관, 투어, 결제 서비스를 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있도록 한 통합 서비스다. 다이빙 여행 과정에서 흩어져 있는 정보와 예약, 결제 과정을 간소화하는 데 초점을 맞췄다. 버나뎃 테레즈 C. 페르난데스 주한필리핀대사는 "한국은 필리핀의 주요 다이빙 관광 시장 가운데 하나"라며 "블루인이 양국 관광 교류를 확대하는 새로운 연결고리 역할을 할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

◇버나뎃 테레즈 C. 페르난데스 주한필리핀대사

블루인 공개 행사에서는 향후 사업계획도 공개됐다. 블루인 공동대표인 이도현 대표는 "향후 항공권 예약 기능을 추가해 숙박과 다이빙 예약은 물론 항공 서비스까지 연계한 통합 여행 플랫폼으로 확대하고, AI 기반 개인 맞춤형 추천과 GPS 기반 서비스도 순차적으로 도입할 계획"이라고 말했다. 블루인은 애플 앱스토어와 구글 플레이에서 내려받을 수 있다.

필리핀 관광부는 디지털 기술과 민관 협력을 기반으로 한국과 필리핀 간 관광 교류를 확대하고, 필리핀을 대표적인 다이빙 관광지로 알리기 위한 마케팅을 지속할 계획이다. 필리핀은 '월드 트래블 어워즈(World Travel Awards) 2025'에서 '아시아 최고의 다이빙 여행지(Asia's Leading Dive Destination)'로 선정돼 2019년부터 7년 연속 수상한 바 있다.

◇얼윈 발라네 필리핀 관광부 한국지사장

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얼윈 발라네 필리핀 관광부 한국지사장은 "필리핀은 세계적인 해양 생태계와 다양한 다이빙 포인트를 보유한 대표적인 다이빙 여행지"라며 "블루디지털 플랫폼을 통해 여행객들의 접근성과 편의성을 높이는 동시에 현지 관광사업자의 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com