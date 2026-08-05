핏투게더, 일본축구협회(JFA)와 맞손 잡아… 'JFA 서포터' 계약 체결

- 일본 축구 경기력 향상 위해 JFA 아카데미 지원 Advertisement - 고정밀 EPTS 데이터로 지도자 양성ㆍ유스 육성

핏투게더 윤진성 대표(좌측)와 일본축구협회(JFA) 미야모토 쓰네야스 회장(우측)이 8월 1일 'JFA 서포터' 계약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.(사진 출처: 일본축구협회(JFA) 공식 홈페이지)

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글로벌 스포츠 테크기업 핏투게더(Fitogether, 대표 윤진성)는 공익재단법인 일본축구협회(Japan Football Association, 이하 JFA)와 맞손을 잡고 상호 협력하기로 했다.

양측은 지난 8월 1일 'JFA 서포터' 계약을 체결했으며, JFA는 이 같은 사실을 지난 3일 공식 홈페이지를 통해 밝혔다.

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핏투게더는 스포츠 선수의 위치를 정밀하게 측위하고, 이를 데이터화해 선수의 운동량, 퍼포먼스, 훈련 데이터 등을 분석하는 EPTS(Electronic Performance Tracking System) 개발업체로 글로벌 기술을 지니고 있는 것으로 평가받고 있다.

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핏투게더 관계자는 "이번 계약을 통해 트래킹 데이터를 활용한 선수 육성과 지도 환경 향상을 지원하게 된다"며 "JFA 지도자 양성 강습회, 유스 육성 사업, JFA 아카데미에 고정밀 전자 퍼포먼스 트래킹 시스템(EPTS)과 데이터 분석 기술을 제공한다"고 말했다.

이 관계자는 이어 "최근 엘리트 축구 현장에서는 선수의 가속 및 감속, 주행거리, 스프린트 횟수, 포지셔닝 데이터를 지속적으로 수집ㆍ분석해 훈련 계획 수립과 경기 준비, 경기 후 회복, 부상 예방에 활용하는 과학적 접근이 필요해지고 있다"고 설명했다.

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JFA는 이번 계약으로 핏투게더의 기술과 노하우를 통해 지도자 양성과 유스 육성, JFA 아카데미에서 데이터 활용을 확대하겠다고 밝혔다. 선수 컨디션 파악과 퍼포먼스 분석, 지도 현장의 의사결정을 고도화할 계획이며, JFA 피지컬 피트니스 프로젝트와 연계해 데이터 분석 역량을 갖추고 현장에서 고도의 판단을 내릴 수 있는 지도자를 양성하는 한편, 선수 개개인에게 최적화된 육성 환경을 조성하기로 했다.

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윤진성 핏투게더 대표는 "핏투게더의 웨어러블 EPTS는 FIFA Quality Programme의 선수 트래킹 디바이스 품질 테스트에서 높은 수준의 위치와 속도 정확도 평가를 받아왔다."며 "이 기술을 토대로 지도자와 선수가 판단의 근거로 삼을 수 있는 데이터를 육성 현장에 제공하고, JFA가 추진하는 육성의 진화를 파트너로서 뒷받침해 나가겠다"고 밝혔다.

미야모토 쓰네야스 JFA 회장은 "축구 현장에서는 선수의 주행거리와 스프린트, 가속과 감속, 포지셔닝 데이터를 올바르게 읽어내 이를 훈련 설계와 컨디션 관리, 부상 예방, 퍼포먼스 향상으로 연결하는 역량이 갈수록 중요해지고 있다"며 "핏투게더의 고정밀 트래킹 기술을 지도자 양성, 유스 육성, JFA 아카데미 후쿠시마 등의 현장에서 활용해 나가겠다"고 말했다.

핏투게더는 이번 파트너십을 통해 실제 지도와 선수 육성 현장에서 데이터 수집과 분석을 토대로 의미 있는 변화를 만들 수 있도록 JFA와 긴밀한 협력을 할 계획이라고 전했다.