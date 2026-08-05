페르노리카 코리아, 로얄살루트 브랜드 체험 진행…취향 담은 칵테일 선보여

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페르노리카 코리아가 최근 로얄살루트의 브랜드 체험 행사를 진행, 소비자 접점 확대에 나섰다.

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5일 페르노리카 코리아에 따르면 지난달 30일 스카치위스키 브랜드 로얄살루트가 서울 강남구 청담동 레스파스 에트나에서 '더 하우스 오브 원더 바이 로얄살루트(The House of Wonder by Royal Salute) 시즌2 Vol.1 시크릿 소사이어티(Secret Society)'를 개최했다. 행사는 비밀스러운 프라이빗 클럽을 콘셉트로 위스키와 예술, 음악을 결합한 체험형 프로그램으로 꾸며졌다. 참석자들은 로얄살루트 21년 라인업을 시음하고 브랜드가 제안하는 프레스티지 경험을 오감으로 즐겼다. 참가자들은 취향을 반영한 맞춤형 칵테일을 체험했다. 특히 라이브 드로잉 아티스트 서브.서브(Sub.Sub·조형섭)가 참석자들의 모습을 즉석에서 작품으로 제작했고, 색소포니스트 제이슨 리(Jason Lee)가 라이브 공연을 선보이며 분위기를 더했다.

다니엘 핀클러 페르노리카 코리아 마케팅 총괄 전무는 "이번 프로젝트는 각자의 취향에 맞는 위스키 경험을 제안하기 위해 기획했다"며 "예술과 문화, 취향을 접목한 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com