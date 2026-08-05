한국P&G, 신임 대표에 로히니 벤카테스와란 선임

제공=한국P&G

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한국P&G는 이달 1일자로 로히니벤카테스와란 P&G 인도 최고영업책임자를 신임 대표로 선임했다고 밝혔다.

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벤카테스와란 신임 대표는 20년 이상 글로벌 주요 시장에서 사업 성장과 혁신을 이끌어온 P&G의 핵심 비즈니스 리더다.

이번 인사는 다양한 시장에서 검증된 리더를 전략 시장에 배치하는 P&G의 글로벌 리더십 개발 전략의 일환으로, 벤카테스와란 대표는 한국 사업 전반을 총괄하며 한국P&G의 지속적인 성장과 경쟁력 강화를 이끌 예정이다.

2005년 P&G 인도 법인에 입사한 이후 인도, 미국, 중동, 아시아태평양 지역에서 영업, 시장 전략, 글로벌 유통 채널, 이커머스, 브랜드 관리 등 사업 전반에 걸쳐 폭넓은 경험을 쌓았다.

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이를 바탕으로 다양한 시장에서 성장과 혁신을 이끌었으며, 유통 파트너와 조직 간 협업을 통해 사업 경쟁력을 강화하는 등 글로벌 리더로서 역량을 입증해왔다.

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특히 세계에서 가장 빠르게 성장하는 소비시장 가운데 하나인 인도에서 10년 이상 영업, 시장 전략, 브랜드 관리 분야를 두루 경험하며 스킨케어와 그루밍 등 주요 카테고리의 성장을 주도했다.

최근에는 P&G 인도 최고영업책임자로 재직하며 영업 전략과 사업 성장을 총괄하고, 주요 유통사와 이커머스를 아우르는 채널 전략을 이끌었다.

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한국P&G는 벤카테스와란 대표가 고성장 시장에서 성과를 창출한 실행력과 중장기 성장 전략 수립 역량, 다양한 조직을 이끌어온 포용적 리더십을 바탕으로 한국 시장에서 소비자 중심 혁신을 한층 강화할 것으로 기대하고 있다.

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벤카테스와란 신임 대표는 "한국은 소비자의 안목과 기대 수준이 높고 시장 변화가 빨라 P&G에 전략적으로 매우 중요한 시장"이라며 "앞으로 한국 소비자의 고유한 요구를 깊이 이해하고, 기대에 부응하는 의미 있는 혁신과 가치를 제공하는 한편 지역사회와 함께 지속 가능한 성장을 이어가겠다"고 말했다.