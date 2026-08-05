레고랜드, '워터풀 파티' 개최…"8월 첫 주말 신나게 즐겨요"

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레고랜드 코리아(이하 레고랜드)가 8월 첫 주말(8~9일)'레고랜드 워터풀 파티(LEGOLAND Waterful Party)'를 개최한다.

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레고랜드에 따르면 워터풀 파티는 영일 간 각각 오후 3시부터 레고랜드 내 파이러츠 파티 플라자에서 진행된다. 첫날인 8일에는 코요태와 노라조가, 9일에는 이상호·이상민 형제와 다이나믹 듀오가 무대에 오른다. 공연 전후에는 레고랜드 공연팀의 퍼포먼스와 DJ 주디(DJ Joody)의 K팝 EDM 공연도 진행된다.

워터풀 파티는 레고랜드 입장객이라면 누구나 무료로 관람할 수 있다. 일반 관람객은 공연 시작 30분 전인 오후 2시 30분부터 입장할 수 있으며, LG유플러스 10년 이상 장기 고객과 VVIP 초청 고객은 오후 2시부터 우선 입장 대기열을 이용할 수 있다. 레고랜드는 가족 단위 방문객을 위해 행사장 내 푸드트럭과 그늘막, 스탠딩 테이블을 운영하고 쿨링 패치를 선착순으로 제공한다.

8월 첫 주말 레고랜드 인근의 볼거리도 눈여겨 볼 만 하다. 오후 8시 30분부터는 레고랜드 인근 의암호 상공에서 춘천시가 주최하는 '춘천호수 드론라이트쇼'가 열린다. 약 2000대의 드론이 참여하는 행사다.

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레고랜드는 "워터풀 행사는 어린이 동반 가족 맞춤 행사인 만큼, 편의과 및 안전 관리에 만전을 기할 예정"이라며 "유아차를 맡길 수 있는 보관 공간도 따로 마련된다"고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com