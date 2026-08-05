안토, 부에노 비치클럽 개장… 북한산 배경 풀파티 어때요

◇부에노 비치클럽 낮 전경.

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안토가 최근 '부에노 비치클럽(Bueno Beach Club)'을 개장했다고 5일 밝혔다. 부에노 비치클럽의 총면적은 2470㎡ 규모로 메인 풀과 다이닝 바, 카바나존, 자쿠지존 등으로 구성됐다. 시간대에 따라 화면이 바뀌는 미디어월과 실내 수경 연출 등을 적용해 휴양지 분위기를 구현했다.

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안토에 따르면 부에노 비치클럽은 북한산을 배경으로 풀파티를 즐길 수 있는 게 특징이다. 특히 시간대별 다른 운영 방식을 통해 남녀노소 모두 색다른 경험을 할 수 있도록 했다. 우선 낮 시간인 정오부터 오후 8시까지는 가족 단위 이용객을 위한 공간으로 운영된다. 메인 풀과 유아 풀, 어린이·성인용 슬라이드를 갖췄으며, 8월 매주 토요일 오후 4~5시에는 어린이를 위한 뮤직 풀파티를 연다.

◇부에노 비치클럽에서 DJ파티를 즐기는 사람들 모습.

오후 8시 이후에는 성인 전용 공간으로 전환된다. 레이저 조명과 음악 공연을 더한 풀파티를 운영하며, 성수기인 8월 매주 금·토요일에는 운영 시간을 다음 날 오전 1시까지 연장한다. 토요일 DJ 초청 풀파티는 사전 예약이 마감됐다.

◇부에노 비치클럽 바비큐 플래터

안토는 부에노 비치클럽 개장과 함께 식음료 메뉴도 강화했다. 뉴욕 미쉐린 스타 레스토랑 출신인 데이비드 리 셰프와 협업한 바비큐 플래터와 시그니처 메뉴 '갈비 부르기뇽'을 10월까지 한정 판매한다. 이와 함께 시그니처 칵테일 12종과 위스키, 와인 등을 포함한 70여 종의 주류도 선보인다.

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안토 관계자는 "낮과 밤의 상반된 매력을 느낄 수 있도록 미디어월 영상부터 조명 하나까지 연출에 공을 들였다"며 "수영장 전역에 전문 라이프 가드를 배치해 방문객 안전에도 만전을 기했다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com