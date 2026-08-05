삼성전자, FMS 2026서 3D 메모리 공개…"반도체 리더십 확대해 나갈 계획"

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삼성전자가 4~6일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라 컨벤션센터에서 열린 FMS 2026에 참가, 차세대 3D 메모리 아키텍처인 'zHBM'과 'zNAND-O' 목업(Mock-up)을 공개했다고 5일 밝혔다. FMS는 매년 미국에서 개최되는 세계 최대 규모의 메모리 및 스토리지 전문 반도체 전시회다.

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삼성전자에 따르면 zHBM은 AI 가속기 위에 HBM을 직접 적층하는 구조의 차세대 메모리 기술이다. 메모리와 AI 가속기 간 데이터 이동 거리를 최소화해 성능과 전력 효율을 높인 게 특징이다. 특히 고객 맞춤형 설계가 가능한 3D 메모리 솔루션으로, 메모리와 AI 가속기 사이에 위치한 인터레이어에 맞춤형 IP를 추가해 메모리 용량 확장해 가속기 성능 강화 등 제품 특성을 최적화할 수 있다. 삼성전자는 고객과 협업을 바탕으로 AI 프로세서와 메모리 간 최적화를 추진해 zHBM의 성능을 극대화할 계획이다.

삼성전자는 삼성전자는 D램뿐 아니라 NAND에서도 3D 메모리 아키텍처 비전도 제시했다. zNAND-O는 삼성전자가 개발 중인 차세대 고성능 NAND 플래시 솔루션으로, 기존 V-NAND의 수직 적층 기술을 활용하고 TSV 기술을 결합해 4단 또는 8단 반도체 칩을 3D 패키징한 제품이다.

삼성전자는 400단 이상을 구현한 10세대 'V10 BV-NAND'도 업계 최초로 공개했다. 웨이퍼 본딩과 '3 Stack' 기술을 적용해 메모리 집적도를 이전 세대(V9)보다 약 58% 높였으며, 읽기·쓰기 성능과 입출력(I/O) 속도도 전 세대 대비 행상시켜 고성능·고용량 NAND 시장에 최적화된 경쟁력을 확보했다.

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삼성전자는 "메모리와 스토리지 기술 혁신을 바탕으로 AI 인프라 경쟁력을 강화하고, 메모리와 파운드리, 첨단 패키징을 아우르는 통합 솔루션을 통해 AI 시대 반도체 리더십을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com