'릴레이 팝업스토어'에 4만명 다녀가…세븐일레븐 '세븐셀렉트 숨결통식빵' 투어 성료

◇세븐셀렉트 숨결통식빵 잠실 롯데월드몰 팝업 스토어. 사진제공=세븐일레븐

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세븐일레븐의 프리미엄 PB(자체브랜드) 베이커리 '세븐셀렉트 숨결통식빵' 릴레이 팝업스토어에 4만 명 이상의 방문객이 시식 행사에 참여했다.

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지난 6월 26일부터 이달 2일까지 서울 잠실 롯데월드몰을 시작으로 의왕, 동탄, 동부산 등 전국 주요 롯데백화점 및 아울렛에서 해당기간 총 6회(14일간) 릴레이 팝업스토어를 운영한 결과다.

해당 기간 릴레이 팝업에서 총 1만 개 이상의 세븐셀렉트 숨결통식빵이 판매됐으며, 같은 기간 전국 세븐일레븐 식빵 카테고리 매출은 전년 동기 대비 2.9배 증가했다. 지난 4월 15일 첫 출시 이후 현재까지 전체 PB 베이커리 중 매출 2위에 안착하기도 했다. 합리적인 가격과 차별화된 고품질 식감, 그리고 높은 레시피 활용성이 그 배경으로 꼽힌다.

베이커리 전문점 대비 약 50% 가량 저렴한 2900원으로 가격 경쟁력을 갖췄다. 또한 자르는 공정을 생략한 통식빵 형태로 수분 손실을 최소화해 별도의 빵칼 없이 손으로 부드럽게 결대로 찢어 먹을 수 있는 촉촉한 식감을 구현했다. 여기에 토스트, 샌드위치 등 전통적인 식사 대용 레시피는 물론, 최근 SNS를 중심으로 불닭빠네, 불닭핫도그, 육회빠네 등 이색 레시피 조합이 입소문을 탔다.

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이에 따라 8월 한 달간 할인 혜택을 강화한 프로모션을 전개한다. 오는 말일까지 롯데멤버스카드로 결제 시 세븐셀렉트 숨결통식빵을 정상가 대비 50% 할인된 1000원대에 구매할 수 있다. 또한 BC카드 또는 토스페이머니로 2개 이상 구매할 경우에도 50% 할인 혜택이 제공된다.

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정예성 세븐일레븐 마케팅전략팀 브랜드마케팅 담당은 "이번 릴레이 팝업 투어는 편의점 PB 베이커리가 전문점 수준의 맛과 품질을 갖췄음을 대중에게 알릴 수 있었던 계기"라며 "앞으로도 다양한 형태의 팝업과 체험형 이벤트를 통해 고객과의 접점을 확대하고, 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com