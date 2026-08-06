영화 호프의 마을 속으로…K-콘텐츠의 놀이터 '해남'

◇해남 북평면 남창리의 '호프 영화의 거리'를 걷다 보면 영화 속 마을 주민이 된 듯 한 느낌을 받을 수 있다. 사진=김세형

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한반도의 남쪽 끝자락에 위치한 해남. 그곳엔 영화 호프의 무대인 호포항이 있다. 남해를 끼고 있는 북평면 남창리의 작은 한적한 마을의 외계인의 발자국을 따라 걸었다. 마을에 들어서는 순간부터 긴장감이 가득하다. 바닥에 떡하니 찍혀 있는 발가락 4개의 발자국을 보고 있으니 등골이 서늘해진다. 총을 든 황정민, 경찰차를 운전하는 정호연의 벽화는 생동감이 넘친다. 왠지 뛰어야 할 것 같은 느낌이다. 오고 가는 사람도 적어 흡사 영화 속의 조연처럼 나도 모르게 주변을 살핀다. 영화를 보지 않았어도 괜찮다. 마을 중심엔 상점 가운데가 뻥 뚫린 금복정육점이 있어 외계인을 쫓던 그들의 노고를 느끼기에 부족함이 없다. 호프의 촬영지인 해남은 K-콘텐츠의 놀이터로 변모 중이다.

◇호프 황정민의 긴장된 표정은 영화 호프를 보지 않은 사람에게도 색다른 볼거리를 제공한다. 사진=김세형

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복잡한 계획은 'NO', 쉽게 즐기는 테마여행

우선 호프의 배경인 항구 마을 호포로 가기 위해선 용산역을 거쳐야 한다. 많은 여행법이 있겠지만, 이게 가장 손쉬운 방법이다. 코레일관광개발은 해남군과 함께 호포를 둘러보고 남도 미식 체험도 함께 할 수 있는 시네마 열차를 8월부터 운영 중이다. 수도권 출발의 경우 지난 5일부터 예약이 시작됐고, 경상권 출발은 7일부터 예약이 가능하다.

◇경찰차를 타고 있는 정호연의 다급한 목소리가 들리는 듯 하다. 사진=김세형

오전 8시, 호포로 여정이 시작된다. 우선 KTX를 타고 목포로 이동한 뒤 버스에 몸을 싣는다. 그렇게 도착한 북평 호프 영화의 거리. 호포 시네마투어의 진짜 시작이다. 첫 입구에서 마주할 수 있는 건 영화의 거리를 한눈에 볼 수 있는 대형 소개판과 외계인의 발자국이다. 외계인의 발자국은 시네마 투어의 주요 이정표다. 마을을 둘러보다 길을 잃었다면 발자국만 찾아다니면 된다. 세상 편한 여행법이다. 여럿이 함께한 여행이지만, 홀로 곳곳을 둘러보며 저마다 인상 깊었던 영화 속 배경을 충분히 둘러볼 수 있다.

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영화 호프는 나홍진 감독이 최근 선보인 신작이다. 제79회 칸영화제 경쟁부문에 초청된 작품으로, 지난 7월 중순 개봉했다. 촬영은 3년 전 이뤄졌다고 한다. 영화의 배경인 항구 마을 호포는 1970년대를 배경으로 한 비무장지대 인근의 가상의 장소다. 이곳에서 호포 경찰서 출장소장인 황정민, 순경 정호연, 사냥꾼 조인성, 감초 역할인 동네 주민 이상희가 외계인을 쫓기 시작한다. 일종의 추격전이다. 영화의 첫 시작은 한 마리 소부터 시작된다.

◇영화 호프의 시네마투어는 외계인의 발자국을 따라 진행된다. 사진=김세형

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반면 호프 시네마투어의 시작은 외계인의 발자국이다. 영화와 시네마투어의 시작은 살짝 다르지만, 외계인의 흔적을 따라간다는 점에서 영화 도입부와 유사하다. 발자국을 따라 걷다 보면 마주하는 건 호프의 주요 배경인 동시에 외계인과 추격전이 있던 호포 마을이다. 배경도 영화 속 그대로다. 북평면 남창리의 모습은 1970년대를 떠올리게 한다. 낮은 건물하며 오래된 건물에서 느껴지는 색감은 영화 호프의 촬영지라는 오로라를 풍긴다. 일각에서 마을 배경을 두고 CG가 아니냐는 말이 나올 정도였으니 예스러움은 말해 뭐할까. 영화를 본 사람이라면 폐허가 된 마을을 떠올릴 수 있다. 영화를 보지 않은 사람이라고 해도 왜 이곳이 영화의 배경이 됐는지 고개가 끄덕여진다.

◇호프 영화의 거리 중심에는 추격신의 중심을 담당했던 스텔라 경찰차가 자리잡고 있다. 사진=김세형

영화의 거리에 떡하니 자리를 잡고 있는 스텔라 경찰차는 옛스러운 마을을 더욱 영화 속 배경으로 만든다. 황정민과 정호연의 벽화도 마찬가지다. 금복정육식당의 외관은 영화 속과 조금 다르다. 영화에선 실제로 구멍이 뻥 뚫려 있었다면, 지금은 트릭아트로 꾸며졌다. 경찰서도 현대식 건물로 바뀌었다. 다만 호프 영화의 거리 중심에 예전 모습의 경찰서를 따로 조성해 여행객의 쉼터로 활용하고 있다.

◇호프 영화의 배경인 호포는 촬영을 위해 조성된 게 아닌, 주민이 거주하고 있는 곳을 그대로 활용했다. 혹시라도 마을을 둘러보다 궁금한 점이 있다면 주변 어르신에게 말을 걸어보는 건 어떨까. 구수한 사투리는 지역 여행의 색다른 재미를 선사한다. 사진=김세형

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그렇다고 호프 영화의 거리를 특별하게 만드는 게 외형적인 것만은 아니다. 영화를 위해 만든 세트가 아닌, 실제 주민이 거주하는 공간이었다는 점이다. 영화 촬영 기간 주민들은 그곳에 머물렀다. 영화 촬영 동안 마을이 어떻게 활용됐고, 배우들이 어디서 무엇을 했는지 다 안다. 시네마투어 중 만난 마을 주민은 모두 여행 가이드인 동시에 영화 속 숨은 이야기를 알고 있는 이야기꾼이다. 혹시라도 마을을 둘러보다 궁금한 점이 있다면 주변 어르신에게 말을 걸어보는 건 어떨까. 구수한 사투리는 지역 여행의 색다른 재미를 선사한다.

◇영화 호포는 2023년 촬영됐다. 당시 경찰서는 최근 신축 건물로 리모델링 됐지만, 호프 영화의 거리 중심에 경찰서를 새롭게 조성해 여행객의 쉼터로 활용되고 있다. 사진=김세형

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코레일관광개발의 시네마투어 매력은 먹는 게 포함되어 있다는 것이다. 지역 맛집을 찾아야 하는 번거로움 대신 그저 즐기기만 하면 된다. 영화 호프의 시네마투어에는 닭 한 마리와 회정식이 포함됐다. 기존의 닭 한 마리를 떠올리면 오산이다. 토종닭 한 마리를 불고기, 백숙, 닭죽 순으로 제공된다. 대흥사 인근의 돌고개에는 토종닭 코스 요리 전문점이 모여 있다. 과거 대흥사를 오가는 사람들을 위해 운영되던 식당이 모이기 시작해 지금은 미식 관광 코스로 자리 잡았다고 한다. 해남 바다와 인접한 식당에서의 회정식은 탱글한 활어회의 식감을 제대로 품고 있다. 생선회와 해산물 모둠으로 구성된 메뉴는 남도의 맛을 느낄 수 있다. 이밖에 갈치조림과 생선구이 등도 즐길 수 있으니 먹는 걱정은 붙들어 메도 좋다.

◇해남의 울돌목은 명량해전의 격전지다. 울돌목에 있는 이순신 장군 동상은 기존에 칼을 들고 있던 것과 달리 바다를 바라보며 전쟁을 앞둔 고뇌를 담고 있다. 사진=김세형

N차 여행을 위한 곳, 명량의 울돌목

해남의 매력은 다양하다. 여러 여행지가 있지만, 가장 추천하는 곳은 울돌목이다. 울돌목은 이순신 장군의 명량해전 격전지로 진도로 연결된 케이블카와 우수영관광지를 함께 즐길 수 있다. 영화 '명량'의 배경인 만큼 자연스레 호프 영화의 거리에 이어 시네마투어로 연결되는 점도 매력적. 해남에 간 김에 여러 경험을 하고, 기억에 남는 콘텐츠를 즐기는 게 가능하다.

◇울돌목 스카이워크에 오르면 소용돌이치는 바닷물이 '웅~' 하고 목 놓아 울기 시작한다. 사진=김세형

울돌목 스카이워크에 오르면 소용돌이치는 바닷물이 '웅~' 하고 목 놓아 울기 시작한다. 빠르게 흐르는 바닷물 사이로 "진격하라, 물러서지 마라"라고 외치는 이순신 장군의 목소리가 겹쳐 들리는 듯하다. 울돌목 주변을 둘러보다 보면 눈에 들어오는 이순신 장군의 동상은 특이하다. 서울 광화문을 비롯해 진도 등 전국에서 볼 수 있는 칼을 들고 있는 것과는 사뭇 다른 모습이다. 고뇌하는 이순신 동상으로 이곳에서만 볼 수 있는 유일한 동상이라고 한다. 바다를 향해 서서 먼 곳을 바라보는 이순신의 뒷모습은 당시 전쟁을 앞둔 장군의 심경을 반영하고 있는 듯하다. 울돌목 인근 우수영관광지에는 거북선 등을 비롯해 무기 소개와 함께 다양한 체험 시설을 즐길 수 있다. 케이블카는 길이가 짧지만, 울돌목의 빠른 유속을 하늘 위에서 볼 수 있다는 게 매력적이다. 게다가 케이블카의 종착지는 진도다.

◇땅끝모노레일 입구에서 땅끝탑까지 가는 길은 무장애길로 이동이 편하고, 탁 트인 바다를 마주할 수 있다. 사진=김세형

해남에 왔으니 땅끝 전망대를 둘러보는 것도 좋다. 땅끝모노레일이나 땅끝탑을 목적지로 하면 쉽게 찾을 수 있다. 국토 최남단의 상징적인 곳으로, 서해랑길과 남파랑길의 시작과 종착점이기도 하다. 모노레일을 타고 이동을 하거나, 무장애 코스로 조성된 길을 따라 땅끝탑에 다다르면 탁 트인 바다가 반긴다.

◇미황사는 해남을 대표하는 절 중 하나로, 최근 대웅전의 해체복원이 마무리됐다. 사진=김세형

해남은 여행지로서 볼거리가 많은 곳이다. 녹우단, 해남공룡박물관을 비롯해 최근 K-콘텐츠로서 자리매김한 절을 테마로 한 여행도 가능하다. 유교와 불교를 모두 품고 있는 대흥사를 비롯해 미황사, 백련사, 도솔암 등이 대표적이다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com