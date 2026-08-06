KCYCLE 경륜, 광명에 '경륜공원 스포츠센터' 개관…9월부터 정식 운영

경륜경정총괄본부는 지난달 31일 경륜공원 스포츠센터 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 광명스피돔 인근에 조성한 '경륜공원 스포츠센터'의 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

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지난달 31일 열린 개관식에는 박승원 광명시장과 임오경·김남희 국회의원, 이형덕 광명시의회 의장을 비롯한 지역 주요 인사와 주민 등 약 500명이 참석했다.

경륜공원 스포츠센터는 경륜 사업 재원 약 141억원을 투입해 조성한 생활체육시설로, 시민들에게 건강한 여가와 체육활동 공간을 제공하기 위해 마련됐다. 연면적 2636㎡, 지상 3층 규모로 다목적체육관과 체력단련실, GX룸, 기구 필라테스실, 다목적실 등을 갖춘 복합 생활체육시설이다.

센터에서는 시민 수요를 반영해 요가와 기구 필라테스, 헬스, 배드민턴, 농구, 댄스스포츠, 라인댄스 등 다양한 생활체육 프로그램을 운영할 예정이다. 어린이부터 어르신까지 폭넓은 연령층이 이용할 수 있는 지역 생활체육 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

최우녕 경륜경정총괄본부장 직무대리가 경륜공원 스포츠센터 개관식에서 기념사를 하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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경륜경정총괄본부는 8월 한 달간 무료 시범운영을 실시해 시설 운영과 프로그램을 점검하고 이용자 의견을 반영한 뒤 9월부터 정식 운영에 들어간다. 광명시민 할인과 다자녀 가정, 국가보훈대상자, 장애인 할인 등 다양한 이용 혜택도 제공해 시민들의 이용 부담을 낮출 계획이다.

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최우녕 경륜경정총괄본부장 직무대리는 "경륜공원 스포츠센터는 경륜 사업을 통해 조성된 재원이 지역 주민을 위한 생활체육 공간으로 환원되는 의미 있는 시설"이라며 "시민들이 일상에서 건강한 스포츠 문화를 즐길 수 있도록 안전하고 편리한 시설 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 경륜공원 스포츠센터는 매주 수요일부터 일요일까지 운영되며, 향후 이용 수요와 운영 결과를 반영해 프로그램과 운영 시간을 확대할 계획이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com