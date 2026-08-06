35년 전 고용주 아기 유괴, 고작 징역 3년…"엄마가 되고 싶었다"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 자신이 일하던 집의 생후 10개월 된 아기를 납치해 35년 동안 친아들처럼 키운 여성이 징역 3년을 선고받았다.

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시민들은 "형량이 지나치게 가볍다"는 지적을 내놓고 있다.

중국 매체 베이징뉴스와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 베이징 법원은 지난달 29일 아동 유괴 혐의로 기소된 여성 A에게 징역 3년을 선고했다.

A는 법정에서 "불임 판정을 받은 뒤 아이를 갖고 싶은 마음에 범행을 저질렀다"며 혐의를 인정했다.

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법원에 따르면 지난 1990년 3월 당시 24세였던 A는 베이징에서 B씨 부부의 집 가사도우미로 일하며 부부의 생후 10개월 된 아들을 돌보고 있었다.

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그런데 같은 해 3월 7일 A는 아이를 데리고 종적을 감췄고, B씨 부부는 아들을 찾기 위해 중국 각지를 돌며 수십 년간 수소문했지만 행방을 확인하지 못했다.

당시에는 DNA 데이터베이스와 같은 과학수사 체계가 갖춰지지 않아 경찰 역시 사건 해결에 어려움을 겪은 것으로 알려졌다.

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A는 이후 법원에서 공개되지 않은 지역에서 아이를 직접 양육했다. 샤오왕(가명)이라는 이름으로 성장한 그는 줄곧 A를 친어머니로 알고 살아왔다.

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하지만 지난해 경찰이 국가 DNA 데이터베이스를 활용한 수사를 통해 샤오왕이 35년 전 실종된 B씨 부부의 친아들임을 확인하면서 사건의 진실이 드러났다.

경찰은 샤오왕에게 "친부모는 지난 35년 동안 단 한 번도 당신을 찾는 일을 포기하지 않았다"고 설명했다.

과거 샤오왕은 자신의 출생에 대해 A에게 물었지만, A는 "길에 버려진 아이를 데려와 키웠다"고 거짓말한 것으로 조사됐다.

경찰은 지난해 샤오왕과 친부모의 상봉을 주선했으며, 양측은 35년 만에 재회했다. 다만 샤오왕의 향후 거취는 공개되지 않았다.

재판부는 A가 아이를 금전적 이익을 위해 판매하지 않고 직접 양육한 점을 고려해 아동 인신매매가 아닌 아동 유괴 혐의를 적용했다.

중국 형법은 아동을 납치해 매매한 경우 최소 징역 5년 이상, 중대한 사건은 사형까지 선고할 수 있도록 규정하고 있다. 반면 인신매매 목적 없이 친부모와 아이를 분리한 경우에는 아동 유괴죄가 적용되며 최고 형량은 징역 5년이다.

이번 판결이 알려지자 중국 SNS에서는 "부모는 35년 동안 자식을 찾아 헤맸는데 범인은 징역 3년만 선고받았다", "형량이 너무 가벼운 것 같다", "그는 누구와 살게 될까" 등의 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com