LG헬로비전, 2분기 영업이익 30억원…매출 31% 감소

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LG헬로비전이 방송·통신 시장 침체 등의 영향으로 올해 2분기 부진한 실적을 기록했다.

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6일 LG헬로비전에 따르면 2분기 연결 기준 매출 2433억원, 영업이익 30억원, 당기순이익 11억원(잠정 실적)을 기록했다.

매출은 전년 동기 대비 31.3%(1108억원), 전 분기와 비교해서도 4.7%(121억원) 줄었다. 영업이익은 전년 동기보다 71.7%(75억원), 전 분기보다 41.8%(21억원) 감소했다.

사업 부문별 매출은 방송이 1198억원으로 가장 많았고 인터넷 335억원, 알뜰폰(MVNO) 368억원을 기록했다. 렌탈은 308억원, 미디어와 B2B를 포함한 지역기반사업은 219억원의 매출을 올렸다. 방송과 알뜰폰 사업은 각각 전년 동기 대비 2.7%, 9.9% 감소했다. 주문형비디오(VOD) 매출 감소와 이동통신 시장의 저가 요금제 경쟁 심화를 실적 하락의 주요 원인으로 꼽힌다.

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렌탈 사업 매출은 전년 동기 대비 31.7%, 전 분기 대비 24.6% 감소했다. 지역기반사업도 사업 포트폴리오 조정의 영향으로 매출이 줄었다.

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LG헬로비전은 방송 부문에서 장르별 콘텐츠를 모아 제공하는 '월정액 전용관' 등 VOD 서비스를 확대하고, 알뜰폰 부문에서는 보험과 쿠폰 혜택을 결합한 제휴 요금제를 선보이며 가입자 경쟁력 강화에 나서고 있다.

김영준 LG헬로비전 최고재무책임자(CFO) 겸 최고위험관리책임자(CRO)는 "하반기 지속적인 경영 효율화를 통해 경쟁력과 수익성 회복의 토대를 마련하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com