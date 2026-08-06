LG유플러스, 2분기 영업익 3445억원…AIDC 성장에 분기 최대 실적

◇LG유플러스 용산 사옥

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LG유플러스가 올해 2분기 분기 기준 역대 최대 영업이익을 기록했다. 단말 판매 감소로 전체 영업수익은 줄었지만 기업인프라 사업 확대와 스마트홈 사업 성장으로 수익성이 개선됐다.

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6일 LG유플러스에 따르면 연결 기준 2분기 영업수익 3조6949억원, 서비스수익 3조765억원, 영업이익 3445억원을 기록했다고 밝혔다. 영업수익은 전년 동기 대비 3.9% 감소했지만, 단말수익을 제외한 서비스수익은 2% 증가했다. 영업이익은 13.1% 늘며 분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 서비스수익 대비 영업이익률은 11.2%로 1년 전보다 1.1%포인트(p) 상승했다. 당기순이익은 2177억원으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 1조348억원으로 5.9% 늘었고, EBITDA 마진율은 33.6%를 기록했다.

모바일 사업은 가입자 증가에 힘입어 안정적인 성장세를 이어갔다. 2분기 모바일 수익은 1조6602억원으로 전년 동기 대비 0.9% 증가했고, 모바일 서비스수익은 1조5959억원으로 1.2% 늘었다. 전체 모바일 가입 회선은 3146만7000여개로 전년 동기 대비 5.2% 증가했으며, 2분기에만 53만6000여개가 순증했다. 5G 가입자는 954만8000명으로 전체 핸드셋 가입자의 84.9%를 차지했다.

스마트홈 사업도 성장세를 이어갔다. 인터넷과 IPTV 가입자가 늘면서 스마트홈 수익은 6638억원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가했다. 초고속인터넷, IPTV의 수익이 모두 늘었다.

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기업인프라 사업은 AI 데이터센터가 성장을 이끌었다. 기업인프라 부문 수익은 4644억원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했고, AIDC 매출은 코로케이션 사업 확대에 힘입어 28.9% 증가한 1241억원을 기록했다.

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여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)/최고리스크책임자(CRO)는 "AI 확산이 가져올 변화를 새로운 성장 기회로 연결하고, 전사적 AX를 통해 운영 효율성과 수익성을 제고함으로써 성장 기반을 더욱 강화하겠다"며 "미래 성장을 위한 투자와 재무건전성, 주주환원 간 균형을 유지하면서 기업가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com