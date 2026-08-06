카카오엔터프라이즈, 이재한 신임 대표 선임…"AI 전환 사업 강화"

◇이재한 카카오엔터프라이즈 대표

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카카오엔터프라이즈가 이재한 신임 대표이사를 선임했다. 카카오엔터프라이즈는 6일 임시 주주총회와 이사회를 열고 이 대표를 신규 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

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카카오엔터프라이즈에 따르면 이 대표는 카카오엔터프라이즈에서 클라우드인프라·디지털전환(DX) 부문장과 사업부문장을 역임하며 회사의 클라우드 사업과 디지털 전환 사업을 이끈 클라우드 인프라·디지털전환(DX) 분야 전문가다. 카카오 합류 이전에는 시스템엔지니어링 리더를 맡아 카카오톡 인프라 아키텍처 설계와 운영을 담당했다. 이 대표는 AI 인프라와 하이브리드 GPUaaS(서비스형 그래픽처리장치) 사업의 연속성을 유지하는 동시에 AI 전환(AX) 역량을 강화해 기업과 공공기관 고객을 확대하는 데 주력할 계획이다.

이재한 카카오엔터프라이즈 신임 대표는 "AI 데이터센터와 클라우드 인프라, AI 플랫폼의 중요성이 커지는 전환기를 맞고 있다"며 "카카오엔터프라이즈의 클라우드 기술 전문성과 기술 역량을 바탕으로 AI 전환을 선도하고 산업 전반의 변화를 이끌어낼 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com