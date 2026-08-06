제주항공, 하반기 객실승무원 공개채용…"인재풀 확대 계획"

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제주항공이 안전운항을 위한 인력 확보에 나선다.

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6일 제주항공에 따르면 2026년 하반기 신입 객실승무원 공개채용을 진행한다. 지원서는 오는 13일 오후 5시까지 제주항공 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다. 채용 규모는 두 자릿수 수준이다.

근무지는 서울·인천과 부산이다. 학력 제한은 없지만 토익·오픽 등 일정 기준 이상의 공인어학성적을 제출해야 한다. 일본어와 중국어 능력 보유자는 언어특기전형으로 별도 지원할 수 있다. 국민체력100 인증센터에서 발급한 3등급 이상의 체력인증서도 필요하다.

제주항공은 공식 유튜브 채널을 통해 현직 객실승무원의 지원서 작성법과 면접 준비 과정, 직무 관련 조언 등을 공개하며 지원자들의 채용 준비를 돕고 있다.

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제주항공 관계자는 "항공 안전을 책임질 전문 인력을 선제적으로 확보하고 체계적으로 육성해 숙련된 객실승무원 인재풀을 확대할 계획"이라며 "지원자의 핵심 역량을 종합적으로 평가해 객실 안전을 책임질 인재를 선발하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com