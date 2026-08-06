[경마] 한국마사회, 7일부터 5주간 야간경마 운영…금·토 오후 7시55분까지 경주

한국마사회 야간경마 모습. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 오는 7일부터 9월 6일까지 5주간 렛츠런파크 서울·부산경남·제주에서 매주 금·토요일 야간경마를 운영한다고 밝혔다.

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야간경마는 한여름 무더위를 피해 저녁 시간대에 경주를 즐길 수 있도록 마련한 것으로, 관람객에게 색다른 볼거리를 제공하는 동시에 경주마와 경마 관계자의 고온 노출을 줄이기 위해 시행된다.

야간경마 기간에는 요일별 입장 및 경주 시간이 달라진다. 금·토요일은 오전 11시30분부터 입장할 수 있으며, 첫 경주는 금요일 오후 12시50분, 토요일 오후 12시30분에 시작한다. 마지막 경주는 양일 모두 오후 7시55분에 열린다.

반면 주간경마가 열리는 일요일과 광복절 대체공휴일인 17일 공휴경마는 기존 일정대로 오전 9시30분 입장, 오전 10시35분 첫 경주로 운영된다.

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한국마사회는 8월에는 혹서기 휴장과 야간경마, 공휴경마가 함께 운영되는 만큼 방문 전 한국마사회 경마정보 홈페이지나 고객센터를 통해 날짜별 운영 일정을 확인해 줄 것을 당부했다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com