[경마] 한국마사회, 말산업 오픈이노베이션 추진…스타트업 10개사와 실증 협력

제2회 말산업 창업지원 오픈이노베이션 업무협약. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 서울창조경제혁신센터와 유망 스타트업 10개사와 함께 '제2회 말산업 창업지원 오픈이노베이션' 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

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이번 사업은 말산업과 인공지능(AI), 바이오, 데이터, 콘텐츠 등 첨단기술을 접목해 산업 현장의 문제를 해결하고 창업기업의 실증(PoC)과 사업화를 지원하기 위해 마련됐다. 한국마사회는 경마장과 목장 등 말산업 현장을 테스트베드로 제공하고, 서울창조경제혁신센터는 기업 발굴과 사업 운영을 맡는다.

이번 협약에는 데이터플레이랩스, 매월매주, 브로즈, 스토리피크글로벌, 월리테라피, 유리기술, 이엑스헬스케어, 파운드, 프레쉬아워, 하이퍼네트워크 등 10개 기업이 참여했다.

선정 기업들은 각자의 기술을 활용해 다양한 실증 과제를 수행한다. 데이터플레이랩스와 유리기술은 경마 데이터를 활용한 AI 기반 예측·분석 서비스 개발에 나서고, 매월매주, 브로즈, 스토리피크글로벌, 파운드는 한국마사회 소유 씨수말 '닉스고(Knicks Go)' 지식재산권(IP)을 활용한 와인, 디지털 전시관, 굿즈, 캐릭터 등 콘텐츠를 선보일 계획이다.

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이와 함께 월리테라피는 말을 활용한 치유·교육 프로그램을 확대하고, 프레쉬아워는 경주마 장내 미생물 분석을 통한 건강관리 기술을 검증한다. 이엑스헬스케어는 국가대표 선수단과 함께 바이오 헬스케어 제품을 실증하며, 하이퍼네트워크는 비영상 안전관리 기술을 적용해 시설 안전관리 체계 고도화에 나선다.

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한국마사회는 참여 기업들이 기술을 검증하고 사업화 가능성을 확보할 수 있도록 실증 환경과 현업부서 협업을 지원하고, 성과가 확인된 과제는 말산업 전반으로 확대 적용할 계획이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com