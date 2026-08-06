박윤영 KT 대표, 인공지능 데이터센터 현장 점검…"그룹 역량 모아 경쟁력 높여야"

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박윤영 KT 대표가 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업 경쟁력 강화를 위한 현장경영에 나섰다. KT는 데이터센터 운영 경험과 네트워크 역량을 기반으로 실수요 중심의 AIDC 사업 확대를 추진중이다.

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6일 KT에 따르면 박 대표는 서울 양천구 kt cloud 목동2 데이터센터를 방문해 AIDC·클라우드 인프라 운영 현황과 차세대 기술 적용 상황을 살폈다. 박 대표는 통합관제센터와 주요 시설을 둘러보고 데이터센터 운용 직원들을 격려했다. 안정적인 인프라 운영 체계 구축과 현장 대응 역량 강화를 당부했다. 특히 데이터센터 간 상호연결 기술인 DCI(Data Center Interconnection) 운영 현황도 확인했다. DCI는 AI 서비스 확산으로 증가하는 데이터센터 간 트래픽을 연결·처리하는 핵심 기술이다. 박 대표는 DCI를 기반으로 고객이 체감하는 AI 서비스 품질과 안정성을 높여야 한다고 강조했다.

박 대표는 목동2 데이터센터 내 'AI 이노베이션 센터'를 방문해 차세대 AIDC 기술 개발 및 실증 현황을 점검했다. 목동 2데이터센터는 가산 AIDC에 국내 최초 상용화한 D2C(Direct-to-Chip) 액체냉각 기술을 비롯해 전력 효율과 운영 안정성을 높이기 위한 다양한 솔루션을 검증하고 있는 곳이다.

박 대표는 "AIDC는 KT가 AX Platform Company로 도약하기 위한 핵심 인프라"라며 "축적해 온 데이터센터 운영 경험과 기술 노하우를 차별화된 경쟁력으로 키우고, 그룹 역량이 고객 가치로 이어질 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com