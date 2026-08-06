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박윤영 KT 대표, 인공지능 데이터센터 현장 점검…"그룹 역량 모아 경쟁력 높여야"

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박윤영 KT 대표, 인공지능 데이터센터 현장 점검…"그룹 역량 모아 경쟁력 높여야"

박윤영 KT 대표가 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업 경쟁력 강화를 위한 현장경영에 나섰다. KT는 데이터센터 운영 경험과 네트워크 역량을 기반으로 실수요 중심의 AIDC 사업 확대를 추진중이다.

6일 KT에 따르면 박 대표는 서울 양천구 kt cloud 목동2 데이터센터를 방문해 AIDC·클라우드 인프라 운영 현황과 차세대 기술 적용 상황을 살폈다. 박 대표는 통합관제센터와 주요 시설을 둘러보고 데이터센터 운용 직원들을 격려했다. 안정적인 인프라 운영 체계 구축과 현장 대응 역량 강화를 당부했다. 특히 데이터센터 간 상호연결 기술인 DCI(Data Center Interconnection) 운영 현황도 확인했다. DCI는 AI 서비스 확산으로 증가하는 데이터센터 간 트래픽을 연결·처리하는 핵심 기술이다. 박 대표는 DCI를 기반으로 고객이 체감하는 AI 서비스 품질과 안정성을 높여야 한다고 강조했다.

박 대표는 목동2 데이터센터 내 'AI 이노베이션 센터'를 방문해 차세대 AIDC 기술 개발 및 실증 현황을 점검했다. 목동 2데이터센터는 가산 AIDC에 국내 최초 상용화한 D2C(Direct-to-Chip) 액체냉각 기술을 비롯해 전력 효율과 운영 안정성을 높이기 위한 다양한 솔루션을 검증하고 있는 곳이다.

박 대표는 "AIDC는 KT가 AX Platform Company로 도약하기 위한 핵심 인프라"라며 "축적해 온 데이터센터 운영 경험과 기술 노하우를 차별화된 경쟁력으로 키우고, 그룹 역량이 고객 가치로 이어질 수 있도록 힘을 모아야 한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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