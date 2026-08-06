KT, AI 실시간 스팸차단 전 고객 확대 적용

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KT가 인공지능(AI)을 활용한 실시간 스팸 차단 서비스를 전 고객 대상으로 확대 적용했다고 6일 밝혔다. KT와 알뜰폰 이용자를 포함한 모든 고객에게 서비스가 무료로 제공된다. KT는 신규·변형 스팸에 대응하기 위해 AI 기반 탐지 기술을 적용한 서비스를 개발한 바 있다.

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KT에 따르면 AI 스팸차단 사비스는 지난 1월부터 'KT 스팸차단' 앱에서 스마트 차단 기능 감도 '높음'을 설정한 고객 80만명을 대상으로 시범 운영됐다. 이후 안정화 과정을 거쳐 지난달 29일부터 기존 '스팸차단 서비스'에 AI 기능을 추가해 전 고객 대상으로 확대 적용했다. AI 스팸차단 확대 적용 이후인 지난달 29일부터 이달 3일까지 오차단율은 0.003%였으며, 관련 VOC(고객 문의)는 0건을 기록했다. AI 적용으로 기존 차단 대상에서 제외됐던 스팸까지 탐지하면서 전체 스팸 차단 건수도 기존 서비스 대비 3.5% 증가했다.

KT는 8월 중 '스팸차단 실시간 알림 서비스'도 출시할 예정이다. 이용자는 차단된 스팸 내역과 현황을 실시간으로 확인할 수 있다.

최세준 KT Customer부문 Customer전략본부장(상무)은 "AI 스팸차단 기능은 다양한 스팸과 디지털 범죄로부터 고객을 보호하기 위해 개발됐다"며 "AI 기반 탐지 기술을 고도화해 예방 중심의 고객 보호 체계를 강화하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com