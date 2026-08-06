40℃ 폭염에 실내온도 관리 수요 ↑… KCC '차열도료' 문의 전년 대비 5배 이상 늘어

◇지난해 5월에 KCC 관계자들이 전북 진안군 장애인 시설 흰마실에서 옥상 차열페인트 시공을 하고 있는 모습. 사진제공=KCC

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기록적인 폭염이 이어지면서 실내 온도 관리에 대한 관심이 어느 때보다 높아졌다.

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직사광선 차단을 위한 커튼, 블라인드 등의 수요는 물론, 건물 표면의 온도 상승을 막고 실내로 열이 침투하는 것을 차단하는 '차열도료'에 대한 관심도 늘고 있다.

KCC가 최근 2개월(6월~8월 5일) 고객센터 및 전국 영업팀 문의 유형을 분석한 결과, 차열도료 관련 문의가 전년 동기간 대비 5배 이상 증가한 것으로 나타났다. 장마 이후 지속적인 기온 상승으로 8월 최고기온이 40℃ 이상을 웃돌며 차열 도료에 대한 문의가 급증했다.

KCC에 따르면, 2023년부터 지난해까지 차열도료(상도)를 포함해 시공에 필요한 관련 도료(하도, 중도) 판매량을 분석한 결과 총 70만리터를 넘어선 것으로 나타났다. 차열도료 시공을 위해서는 보통 방수 기능으로 건물을 보호하기 위해 하도, 중도를 먼저 칠하고, 제일 마지막에 차열도료(상도)를 칠하는데 이러한 시공을 위해 판매된 전체 도료가 70만리터 이상인 것. 실제 차열도료 시공(상도, 중도, 하도 포함)을 할 경우 약 15만㎡(약 4만5000평)를 칠할 수 있는 양으로, 축구장 21개 크기에 해당한다. 2025년 판매량은 2023년 대비 2배 늘어났으며, 올해(1월~8월 5일) 역시 전년 동기간 대비 60% 이상 증가율을 기록 중이다.

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차열도료는 태양광에 포함된 적외선을 반사하고 흡수한 열을 외부로 방출해 표면 온도 상승을 억제하는 기능성 도료다. 건축물에 축적되는 열을 줄이고 도로와 보행 공간의 열기를 완화하는 데 활용되는데, KCC 쿨루프 지원 사업에 적용한 결과 차열도료 시공 전과 후 건물 외부 온도 차이는 약 15도(약 30% 효과)에 이른다.

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KCC는 적용 공간과 용도에 따라 선택할 수 있도록 옥상과 지붕용 '스포탄상도(에너지)', 옥상용 수용성 '숲으로차열상도플러스', 생활 도로용 '스포로드쿨' 등 3종의 차열도료 라인업을 운영하고 있다.

KCC 유통도료사업부장 김광주 상무는 "차열도료는 건축물뿐 아니라 보행로와 자전거도로 등 일상생활 공간의 열기를 줄일 수 있는 기능성 제품으로 기록적인 폭염이 이어지면서 차열도료를 찾는 고객들이 늘어나고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com